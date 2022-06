Marcos Núñez, imputado por abuso sexual a una menor alojada en el hogar de niños Rincón de Luz, a quien hacía trabajar a los 14 años como empleada doméstica en su domicilio, solicitó que su víctima amplíe su declaración. El abusador, a quien una manifestación le saqueó su local comercial y, más allá del grave delito que cometió nunca fue detenido, intenta dilatar su juzgamiento con una chicana procesal.

La querella pidió su inmediata detención.

A Núñez, la hoy amablemente detenida Sonia Prystupczuk que, en las últimas horas, recién recibió su tobillera electrónica para que permanezca en arresto domiciliario, le facilitaba adolescentes para que trabajen en su casa, donde eran aprovechadas sexualmente. A cambio, el depravado le aportaba dinero, calzados, ropas, comestibles y hasta pagaba los cumpleaños de quince de las internas del establecimiento.

La adolescente, ya narró su aberrante sufrimiento ante la jueza Érica Benítez y representantes de la fiscalía. Decidió tomar fuerzas por el apoyo de la gente, luego de callar por miedo y ante la presión de Prystupczuk. Habitó más de 10 años el Hogar, donde estuvo alojada desde muy pequeña junto a sus hermanos, viviendo hambre, violencia, torturas y abusos, muchos de ellos, ejecutados por el personal de la polémica institución de Menores. En ese tiempo fue citada en sede judicial, pero se negaba a hablar por las amenazas recibidas. Con la ayuda de varios vecinos logró salir del establecimiento, y a los pocos días se presentó ante la justicia. Finalmente contó con lujos de detalles las aberraciones que la hicieron callar por más de una década. Marcos Núñez actualmente tiene el beneficio de la eximición de prisión, mientras que su víctima, al ver a su agresor libre, piensa que la justicia no cree en sus relatos. Ante la falta de respuestas, no pocas mujeres se arrepienten o no quieren hablar.