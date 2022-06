“Cuando abusó de mi hermana me animé a narrar que fui víctima”. Denunció a su padre biológico de los sometimientos. Hace 15 días regresó al barrio, por lo que teme por su vida, la de sus hijos y su hermana. Pidió que la justicia actúe en consecuencia.

Romina comentó que tras conocer que su hermana fue manoseada por su padre biológico decidió denunciarlo. El caso llegó a la Justicia en el año 2020 y, desde entonces, el hombre estuvo prófugo hasta hace 15 días que regresó al barrio, en la zona rural de la localidad de Lomas de Vallejos donde habitan ambas denunciantes. El caso recayó en el juzgado de Instrucción N°1, en el cual fue doblemente denunciado por abuso sexual Ricardo Héctor R. de 64 años.

“Desde que recuerdo siempre dormí con mi padre en un catre. Y mi madre dejaba que eso suceda”, comenzó su cruel relato Romina, hoy de 32 años. “A los 16 decidí irme de mi casa porque él me buscaba para tocarme y abusar de todas maneras. Mi madre siempre lo supo, pero como era una mujer sometida jamás dijo nada”, recordó. La mujer convive junto a sus tres hijos menores, además de su hermana de 19, quien quedó a su cargo desde que denunció a su padre. “Fue en julio de 2020 que ella (su hermana) le narró que fue abusada. En ese momento dije basta y fuimos a la comisaría de Lomas de Vallejos”, narró. Desde que se conoció la denuncia, el hombre Ricardo Héctor R. se fugó hasta hace 15 días que Romina se lo cruzó, portando un machete, situación que le asustó y hasta le ocasionó problemas de salud.

Su padre, “se domicilia con mi madre a 50 metros de mi casa. Y temo que mis hijos o mi hermana sean lastimados. Avisé a la Policía de Lomas de Vallejos y también llamé al Juzgado en el cual tuve una respuesta desafortunada. La secretaria que me atendió me dijo que mi denuncia no va a prosperar porque no tengo abogado”, lamentándose de la situación.

TRATAMIENTO

Hace dos años que Romina debe acompañar a su hermana en su tratamiento médico, “tiene depresión y es bipolar, todo a causa de las situaciones que atravesó. Yo también recibo atención médica porque esto me hizo revivir los vejámenes que sufrí desde los cinco años”, dijo. “Desde diciembre pasado estamos a la espera que la Justicia nos otorgue acompañamiento, protección y hasta los exámenes psicológicos para las dos”, agregó. “Espero justicia y protección”, expresó Romina en llantos. Recordó que, meses atrás, formaron parte de una movilización en la localidad de varias mujeres que llegaron hasta la comisaría y al juzgado local para pedir por detenciones de los acusados en varios hechos de abusos. “Acá no nos escuchan. Estamos desprotegidas“, sentenció. Romina comentó que debe ausentarse de su domicilio varias horas por su trabajo, cuida a personas mayores, por lo que el temor que algo malo suceda está latente desde que volvió su padre al barrio. “Quiero protección para mis hijos y hermanos”, reiteró.

Diario época