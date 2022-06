Condenaron al ex intendente radical de Garaví, Erasmo Chuquel, por el abuso simple a una nena de 12 años. La sentencia ocurrió hace un mes y medio, pero tardíamente recién trascendió a los medios locales. El hecho había ocurrido en Virasoro, hace 5 años. Fue la madre de la menor quien pudo descubrir el ultraje, tras leer el diario íntimo de su hija. Chuquel solo fue sentenciado a la pena de 6 meses de prisión en suspenso, prácticamente una lágrima.

La otra noticia judicial, en un polémico fallo, absolvieron a Juan Alberto German Díaz, acusado de violación gravemente ultrajante sobre su hija que, al momento del abuso sexual, tenía tan solo 4 años. Los Jueces del Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por Juan Manuel Muschetti, María Eugenia Ballará y Jorge Troncoso, decidieron no condenar a Díaz por insuficiencia probatoria. El aberrante hecho ocurrió en 2019. Las pruebas de Cámara Gesell con la declaración de la niña, y las evaluaciones psicológicas no fueron suficiente para los camaristas. Un dato llamativo, fue la testimonial del médico forense, Luís Fernando Perichón, quien reconoció que nunca se revisó a la víctima, para saber si realmente sufrió vejaciones sexuales en su cuerpo. Un tanto extraño, por cierto. Otro detalle, el padre del acusado, que sería el abuelo de la pequeña sometida, trabajó por más de 30 años con la familia del juez Troncoso, quien extrañamente por este vínculo, no se excusó de participar del juicio oral. Momentos de tensión durante la lectura de la sentencia. La madre de la nena insultó a su ex pareja y al tribunal. Situación desgarradora que vuelve a colocar un gran manto de dudas sobre una resolución judicial.