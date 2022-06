La chicana entre Gustavo Valdés y Sergio Massa en Buenos Aires: “A mí, no me retan”. Durante el segundo encuentro del ciclo “Democracia y desarrollo”: la importancia del capital humano y físico, Sergio Massa y el gobernador Gustavo Valdés, protagonizaron un momento simpático al referirse al Gasoducto “Néstor Kirchner”. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, interrumpió a Sergio Massa cuando hablaba del gasoducto Néstor Kirchner, durante el ciclo “Democracia y desarrollo” organizado por Clarín. “Se va a poner de novio conmigo“, dijo Valdés. Y Massa le respondió: “Mirá que cuento, eh. No puedo contar porque te van a retar en Juntos por el Cambio“.

“No, a mí no me retan”, le replicó el gobernador, en momentos que los ‘franeleos’ de Massa iban y venían.