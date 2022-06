En 2021 la tasa estuvo por encima de la media nacional. En Corrientes hubo 49 femicidios desde el surgimiento de la proclama “Ni Una Menos”. Al igual que el 8M en el Día Internacional de la Mujer el suelo correntino volverá este viernes a las calles desde las 8:30 bajo el lema “Ni Una Menos, El Estado es Responsable”, en pedido de justicia por los femicidios ocurridos. Al cumplirse siete años del surgimiento de ’Ni Una Menos’ que marcó un antes y un después en Argentina y en más de 80 países del mundo, las calles se preparan para volver a teñirse de violeta al cumplirse un nuevo 3 de junio, fecha bisagra en la lucha de los reclamos de la violencia de género y el asesinato sistemático de mujeres.

Este 2022 será el segundo año que la fecha se recuerda con el derecho garantizado a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que, si bien la lucha del 3J no sabe de distinciones de colores o pañuelos, sino que une las voces de las celestes y las verdes en reclamo por “Ni Una Menos, El Estado es Responsable”, sumado a los pedidos y lemas de basta de femicidios; la deuda es con nosotras; implementación de la Ley Micaela, entre otros.

Luego de dos años consecutivos de marchas virtuales producto de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, en Corrientes este viernes 3 volverá a marcharse desde las 8:30 en inmediaciones de Plaza Cabral –San Lorenzo y Junín- hasta terminar como es costumbre en la zona de Casa de Gobierno -25 de mayo y Salta-.

Se espera que la marcha convoque nuevamente una multitud de colectivos de mujeres tal como lo hicieron el pasado 8M pese a las intensas lluvias que cayeron en la jornada.

Este día, a su vez, contará con otras réplicas en los diferentes puntos del país ya que, luego del femicidio de Chiara Páez –caso que desencadenará en el Ni Una Menos- ese 2015 las mujeres argentinas decidieron no volver atrás sino salir a defender cada uno de los derechos perpetuados y con sed de Justicia.

Fue tan predominante la convocatoria que poco a poco los países de América Latina como Uruguay, Chile, Brasil, México y Perú e incluso Italia y España se sumaron al reclamo en las calles año a año.

Ante este escenario, el interrogante sería ¿por qué marchar?, y la respuesta es más simple de lo que parece: porque las cifras están diciendo y pidiendo que no haya una próxima víctima y que no falte ninguna más producto de la violencia del patriarcado.

CIFRAS ALARMANTES

Es preciso remarcar ante lo expuesto que según el Observatorio “Ahora que si nos ven” se conoció en los últimos días que en Argentina de enero a mayo del 2022 se reportaron 119 femicidios y 86 intentos de femicidios, es decir, una muerte de una mujer cada 29 horas.

Para ser más específicos, el dato: 6 de cada 10 femicidios ocurrieron en la propia vivienda de la víctima y el 80% de los femicidios, el femicida pertenecía al círculo íntimo de la víctima; y el 61% era la pareja o ex pareja de la víctima.

En Argentina de enero a mayo del 2022 se reportaron 119 femicidios.

¿Por qué no realizó la denuncia?

Todavía solemos escuchar el reproche del colectivo imaginario hacia la victima a lo que se podría responder con más cifras, ya que el 16% de las mujeres realizan la denuncia correspondiente, pero en muchos casos las respuestas por parte de la Justicia son “lentas” ante los minutos de vida que les quedan a las víctimas.

Ahora bien, llevando esta problemática al ámbito local, de la cifra total antes mencionada -119 femicidios-, Corrientes suma hasta el momento una este año y durante el 2021 se cometieron 5 femicidios (uno fue en Capital, y el resto ocurrió en el interior); y esto con llevó a que la tasa de asesinatos a mujeres por motivos de género en la provincia escale por encima de la media nacional.

Desde hace siete años a la fecha, el suelo correntino reportó 49 femicidios teniendo en cuenta que, en el 2015, se contabilizaron un total de siete femicidios; para el 2016 fue uno menos, es decir, seis y en el 2017 se volvió a repetir la cifra del 2015 –siete-.

Ocurre 1 femicidio cada 29 horas y 6 de cada 10 de ellos en la vivienda de la víctima.

Para el 2018, se llegó a diez víctimas como saldo -esta cifra fue la mayor en toda la provincia los últimos siete años-. Mientras que para el 2019, se reportaron seis femicidios y finalmente, durante el 2020 hubo un total de siete.

Las cifras mencionadas para el informe fueron tenidas en cuenta según los números brindados por el Observatorio “Ahora que si nos ven” y difieren de otros datos elaborados por diferentes espacios. En resumen, el 3J no solo marcó la agenda de los medios de comunicación, sino que impulso transformaciones y traspasó fronteras sin importar las culturas, raíces o creencias de las mujeres, porque la problemática es tan amplia que no hace distinciones ni tampoco se detiene lamentablemente. Por tal motivo, el compromiso de los colectivos o grupos sociales -que luchan no solo desde hace siete años- debe trasladarse a los lugares de poder y decisión para que cada vez más mujeres tengan mejores herramientas de protección ante un patriarcado difícil de exterminar.