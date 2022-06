ANSES en Corrientes: con el aumento de junio se vuelcan 10 mil millones para 500 mil personas. Con el incremento de jubilaciones y pensiones además se aumentan otros rubros de los beneficios sociales. Tendrán una suba la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación por hijo/a; la medida alcanza a los ex combatientes de Malvinas.

Con el primer día de junio se inició el cronograma de pago dispuesto por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que incluye el medio aguinaldo y el aumento del 15% dispuesto por la Ley de Movilidad.

CORRIENTES

En la provincia de Corrientes impacta directamente en los ingresos de 480.742 personas, que cobran jubilaciones y pensiones nacionales, pensiones no contributivas, la pensión universal al adulto mayor (PUAM) y ex combatientes de Malvinas. Este incremento también se aplica para la asignación universal por hijo (AUH), asignación universal por embarazo (AUE) y la asignación familiar por hijo/a. Para la economía correntina representa un ingreso de 10.071 millones de pesos a partir del mes de junio. Se trata de $1.314 millones de pesos más, que recibirán beneficiarios correntinos, por el incremento del 15 %.

Se inició el cronograma que incluye jubilaciones y pensiones inferiores y superiores a $42.178, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares de PNC, Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), Seguro por Desempleo.

CALENDARIO DE PAGOS

Jubilados y pensionados que no superen la suma mensual de $42.178

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 15 de junio

DNI terminados en 6: 16 de junio

DNI terminados en 7: 16 de junio

DNI terminados en 8: 21 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados y pensionados que superen la suma mensual de $42.178

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 14 de junio

DNI terminados en 5: 15 de junio

DNI terminados en 6: 16 de junio

DNI terminados en 7: 21 de junio

DNI terminados en 8: 22 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 13 de junio

DNI terminados en 2: 14 de junio

DNI terminados en 3: 15 de junio

DNI terminados en 4: 16 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 21 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 13 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 14de junio

DNI terminados en 6 y 7: 15 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 16 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 01 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 02 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 03 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 06 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 07 de junio

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de junio al 12 de julio

Seguro de Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Esta prestación abarca a todas las terminaciones de DNI

Primera quincena: del 7 de junio al 12 de julio

Segunda quincena: del 22 de junio al 12 de julio.