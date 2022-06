Cesaron en sus cargos. Situación confusa con más de 1.000 maestros suplentes que se encontraban en actividad dando clases a sus alumnos. Un imprevisto comunicado lanzado el viernes desde el Consejo General de Educación, con la firma de su titular Silvina Roulet, los deja cesantes a partir del 31 de mayo. La decisión les fue informada a los directores de cada establecimiento educativo. Llama poderosamente la atención el silencio de los distintos sindicatos. En 2020, 2021 y 2022, durante la pandemia, se les designó precariamente a quienes cubrían una suplencia, hasta que salgan los nuevos titulares, pero tampoco hubo concursos para concretar esas designaciones. Además, el cargo precario no existe en el Estatuto del Docente. Hay datos que el próximo sábado serían designados los nuevos suplentes, que comenzarían a trabajar desde el lunes. Mientras tanto aparecen dos situaciones. Una, mil educadores al borde de un ataque de nervios porque interpretan que perdieron sus trabajos. La otra que, de aquí al lunes, durante 3 días cientos y cientos de chicos se quedaron sin sus seños en las aulas y, por ende, sin la actividad específica de una clase. Seguramente todo se solucionará porque hay una tremenda confusao. No obstante a las 9:00 de hoy, hay una masiva convocatoria en Plaza Cabral en defensa de los Derechos de los Docentes que, extrañamente, no es impulsada ninguno de los gremios.