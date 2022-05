El gobernador correntino sobre los cierres fronterizos, reflexionó que “son decisiones de funcionarios miopes” y formuló cuestionamientos por no habilitar el cruce por Yacyretá. Gustavo Valdés habló por una radio de Paraguay sobre la inhabilitación del cruce Ituzaingó-Ayolas. Cuestionó a directivos de la EBY del lado argentino. “Hay que seguir pidiendo. Tiene que ser más fuerte el deseo de unión que el capricho de algunos“, resaltó.

Consideró que “son decisiones políticas de funcionarios miopes del lado argentino. Pero hay que seguir pidiendo, no bajar los brazos, realmente tiene que ser más fuerte el deseo de unión que el capricho de algunos funcionarios”. Esta frase del gobernador correntino cerró una entrevista que brindó a una emisora del Paraguay cuando le consultaron sobre la persistencia del cierre del paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas sobre la represa Yacyretá.

Se trata del único paso fronterizo que hasta ahora permanece cerrado en el país. Y es una decisión netamente política porque todo fundamento que se expone del lado argentino no es sustancioso.

Desde “Misión FM” del Paraguay entrevistaron al mandatario provincial, quien explicó que “con las autoridades paraguayas hicimos un enorme esfuerzo para habilitar este paso; es más, hay infraestructura aportada por el gobierno provincial con la que se colaboró -en su momento- con la Nación para abrir el paso”.

Sin embargo, “ahora, las autoridades de la EBY del lado argentino tomaron una decisión sobre la cual no estamos de acuerdo: queremos abrir el paso fronterizo entre Ituzaingó-Ayolas, pero lamentablemente lo tenemos cerrado por esta decisión unilateral sin que consultaran al pueblo de Ituzaingó y sin ser consultado el Gobierno de Corrientes. No estamos de acuerdo con esta determinación”, reiteró.

PRESIDENTE

A Valdés le preguntaron sobre la reunión del vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, quien le pidió al presidente Alberto Fernández que se habilite el paso, ocasión que evidenció que el argentino -aparentemente- desconocía que el cruce no estaba habilitado, según le plantearon. Valdés afirmó que “es probable que no conozca y que realmente no lo sepa. Pero me parece que si está en los buenos oficios del presidente de la Nación, si hay voluntad política y se informa correctamente, se dará cuenta que le hicieron meter la pata”. Consideró que “las condiciones están dadas para seguir teniendo una conexión fraterna entre el pueblo paraguayo con Corrientes, de Ayolas e Ituzaingó, de Misiones con Corrientes, y Paraguay con la Argentina a partir de este paso fronterizo; que es tan necesario para hacerlo”, reiteró en la entrevista y manifestó que “peleamos durante años y años para abrazarnos fraternalmente el pueblo argentino y el pueblo paraguayo para que hoy se tome una medida caprichosa como la que tomó una parte de la EBY -no incluyo a todos- para que tengan esta decisión”, enfatizó el gobernador.

En otro tramo de la nota, se le preguntó: ¿Cuánto peso tienen estas personas de la EBY para obstaculizar este paso fronterizo?. “Y ya lo ve Usted”, contestó Valdés y agregó: “Más que peso es torpeza. Pero bueno, creo que como pueblo tenemos que seguir pidiendo, tenemos que solicitar, no bajar los brazos si no se va a consolidar esta decisión donde algunos dicen que tenemos que esperar que termine la obra del brazo Aña Cuá, cuando (la misma) está a 20 o 30 kilómetros aguas arriba y no tiene incidencia con respecto del cruce fronterizo”. E indicó que “si miramos la estadística del movimiento de camiones y vehículos que está relacionada con la construcción del brazo Aña Cuá, del lado argentino es prácticamente nulo. No sé cómo será del lado de Ayolas, pero supongo que será igual”. Continuó: “estamos en condiciones de habilitar este paso. Y por supuesto, si hay que tomar precauciones, las tomaremos. Pero me parece que no podemos seguir así con el paso cerrado. Y debe ser más fuerte el deseo de unión entre ambos pueblos”.