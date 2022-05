En las estaciones de servicio comienzan a aplicarse cupos por falta de gasoil. El vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Estaciones de Servicio, Oscar Pacheco, se refirió a la situación del sector con respecto a la escasez de combustibles. “A veces nos quedamos hasta dos o tres días sin que la petrolera nos mande nada“, detalló. Con subas que aumentan al menos cada dos meses, y preocupante escasez de combustibles, Pacheco aseguró que “la situación empeora día a día”.

“A veces nos quedamos hasta dos o tres días sin que la petrolera nos mande”, detalló sobre un panorama en el que no se avizoran soluciones a corto plazo. “CECHA se reunió con las petroleras y quedaron en ver cómo resolver este tema, pero hasta el momento no hay nada concreto” indicó. “Estamos aplicando el cupo sino no alcanza para nadie”, manifestó sobre la medida que empezaron a aplicar en Corrientes ante la escasez.

“A veces tenemos hasta 1 kilómetro de cola de camiones esperando que llegue el combustible” explicó y agregó que “la producción se ve muy afectada”.