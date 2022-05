Una correntina ganó un auto en un sorteo que realizó Wanda Nara pero sigue sin recibir el premio. La damnificada había ganado el sorteo hace dos meses, pero aún sigue sin recibir el automóvil prometido. “Me siento muy decepcionada“, manifestó.

Agustina Ramírez había ganado, hace casi dos meses, un automóvil Peugeot 208 Active luego de haber participado de un sorteo que fue promocionado por la cuenta de Instagram de Wanda Nara, pero hasta la fecha aún no ha recibido el premio.

La damnificada, que es oriunda de Paso de los Libres, contó que en su momento una persona de nombre Leandro le solicitó ciertos datos y que le decía que le iban a mandar algunos papeles para que lo firme, pero después -asegura- no le mandaron nada.

Agustina comentó que le dejó a Wanda Nara un mensaje por Instagram para que le pueda dar algún tipo de solución, pero la reconocida actriz “me dejó en visto“, comentó.

“Me siento muy decepcionada y no tengo ni chances que me puedan dar el auto“, se lamentó Ramírez, quien descartó iniciar acciones legales por el incumplimiento en la entrega del premio.