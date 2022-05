Rolando Carlen aseguró que “tuvimos valentía para buscarlo hasta último momento”. Hizo su presentación como técnico de Boca Unidos y analizó lo que fue el empate de su equipo ante Central Norte de Salta: “los chicos tuvieron la valentía para buscarlo hasta último momento”, afirmó el DT aurirrojo.

El entrenador de Boca Unidos, Rolando Carlen luego de la igualdad del “aurirrojo” en el estadio “Leoncio Benítez” ante Central Norte de Salta, consideró que “merecimos ganar, fue un buen partido del equipo, lamentablemente cometimos errores con el 2-0 nos hacen el 2-1 enseguida, y eso nos condicionó, nos dan vuelta un partido que fue raro, que habíamos dominado, tuvimos muchas situaciones de gol en el primer tiempo, y nos vamos 3-2 abajo, pero los chicos tuvieron la valentía para poder empatarlo y lo fuimos a buscar hasta último momento, creo que merecíamos la victoria pero también enfrentamos a un rival muy duro, complicado; donde vale el empate, pero por lo que hizo el equipo merecíamos ganar, pero el punto vale”.

Haciendo hincapié en los errores que tuvo Boca Unidos, que le permitieron al elenco salteño dar vuelta el partido, Rolando Carlen aseguró que “me preocupa todo, no solo las desinteligencias defensivas, porque el equipo es uno solo y todos somos responsables, pero hay que trabajar en los errores, pero vamos a seguir por este camino buscando ser protagonista, creo que el equipo fue a buscarlo todo el tiempo y eso me deja contento, nos faltó un poquito de equilibrio en los contragolpes de Central Norte, que sabíamos que iban a jugar muy directos, que iban a lanzar rápido para los delanteros, y nos faltaron ajustar algunas cosas, pero llevamos recién una semana de trabajo y creo que eso se corrige con los días de entrenamiento”.

El equipo el mostro lo que el pretende, sabiendo que lleva una semana en su cargo, el entrenador “aurirrojo” analizó que “nosotros aprovechamos la dinámica positiva que venían de otros resultados, fuimos a presionar un poco más arriba, y es lo que se vio, que buscamos presionar permanentemente, pero por supuesto que falta trabajó y pretendemos hacerlo mejor, pero la idea es esta, de buscar los partidos tanto de local como de visitantes, y presionar al rival para tratar de ganar los partidos”.

Boca Unidos no logró sostener su ventaja, y dejó escapar una chance de sumar tres puntos ante un rival que está en el lote de arriba de la tabla de posiciones, con respecto a ello Rolando Carlen afirmó que “hay muchas cosas positivas, les hicimos tres goles a un rival que había recibido uno en ocho o nueve fechas, un rival duro defensivamente, que no solo les hicimos tres goles sino que le creamos muchas situaciones de gol, y eso creo que es lo más importante del equipo, de lo que mostro, pero nos quedamos con la sensación de amargura, de tristeza por no haberlo podido ganar; en cuanto al desarrollo del juego estoy conforme”.

