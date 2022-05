Se aplicará si no llegan a un acuerdo. El secretario gremial de UTA Corrientes, se refirió a la reunión que se realizará esta tarde con empresarios para llegar a un acuerdo sobre la cuestión salarial. “Si no hay acuerdo habrá un paro de colectivos de 72 horas y puede ser indeterminado”, aseguró el gremialista. Esta tarde se reunirán el Comité Federal de Transporte (COFETRA), la UTA y los representantes de las provincias del interior del país y el secretario Gremial de UTA, Alejandro Quintana, aseguró que “si no se llega a un acuerdo salarial, haremos un paro de 72 horas y puede ser por tiempo indeterminado”.

“Reclamamos el mismo sueldo que los compañeros de AMBA, COFESA y el Ministerio de Trabajo no participaron en las últimas reuniones por lo que nunca vamos a tener eco pareciera que nos dejan de lado al interior. No se puede buscar una salida si no están los actores principales”, expresó. En cuanto a la postura de los empresarios ante el reclamo de los choferes, indicó que “los empresario dicen que los subsidios no son los mismo que AMBA, no desconocemos el tema de los subsidios pero mis compañeros no pueden ser variable de ajuste en virtud de los sueldos”.