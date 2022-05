En la Liga Nacional de Básquetbol, Juan Pablo Arengo, el goleador de Regatas definió que fue “una temporada con sabor a poco“. La despedida en cuartos de final ante Instituto (1-3) no lo dejó conforme al escolta correntino, que terminó como máximo artillero del equipo (promedió 14.8 puntos) en lo que fue su mejor versión ofensiva en la elite. Va a descansar antes de decidir su futuro.

El Potrillo Arengo disfrutó de su mejor temporada en la Liga Nacional de Básquetbol individualmente hablando. Sin embargo, el sentido de pertenencia que tiene el escolta correntino con Regatas hizo que su balance sea agridulce, ya que entiende que el equipo del Parque Mitre estaba para más. Con la eliminación fresca en cuartos de final a manos de Instituto de Córdoba, que se impuso 3-1 en la serie ganando el último juego como visitante (80-74 en la noche del lunes), Potrillo dijo “primero que nada, la sensación es de bronca. Creo que podríamos haber ganado este partido, cometimos un par de errores seguidos. Pero obviamente siempre pensando en positivo, creo que podíamos dar un poco más y nos quedamos ahí, en la puerta”. Tras profundizar su análisis de aquel cuarto cotejo con la “Gloria”, Arengo dio su parecer de lo que fue la temporada con Regatas. “Creo que tuvimos muchos altibajos al principio, nos costó adaptarnos -admitió-. Creo que al final de la recta subimos un poco más la confianza, cerramos una temporada regular en la que si podíamos quedar entre los cuatro era mejor, pero fue muy difícil y nos dimos cuenta que teníamos un equipo muy agresivo, que podía lograr grandes cosas y hoy creo que Instituto se lleva el partido por pequeños detalles. También es un equipo muy peligroso, de muchos jugadores con experiencia, y pudieron llevarse el partido”.

En lo personal, sobresalió en el ataque “fantasma”, terminando como goleador del equipo con 14.8 puntos de promedio, incluyendo buenos porcentajes de eficacia: 59% dobles, 31% triples y 76% libres; a los que sumó 3.8 rebotes y 3.9 asistencias, alcanzando +14.4 de valoración al cabo de 43 partidos (sobre los 45 que incluyó la LNB 2021/22 para Regatas).

“Me sentí muy cómodo, como dije antes hemos comenzado con muchos altibajos y después nos acomodamos un poco en lo que fue la temporada. La verdad que cada vez prefiero ir creciendo poco a poco, así que siento mucha bronca y no puedo salir de ese contexto hoy en día”. Visiblemente golpeado por el resultado colectivo, Arengo reconoció que “despedimos una temporada con sabor a poco. Creo que podíamos dar un paso más, casi a lo último nos dimos cuenta del gran potencial que teníamos, apretamos el acelerador y cerramos muy bien lo que fue la etapa regular, quizás queríamos terminar entre los cuatro porque era mejor para tener la ventaja de localía. No se dio, pero creo que el equipo hizo un gran esfuerzo en una temporada muy peleada. Fue muy larga, muchos viajes, muchos partidos a lo último y la verdad que con sabor a poco”.

Antes de la despedida, el jugador que completó su undécima temporada consecutiva vistiendo la camiseta “remera”, dijo que prefiere tomarse un tiempo antes de decidir sobre su futuro. “Regatas siempre pelea a lo más alto. Obviamente lo contractual tendremos que hablar. Es muy temprano para decir qué vamos a hacer. Ahora vamos a tomarnos unos días para descansar el cuerpo y la mente, que es lo más importante y después trataremos de elegir la mejor opción”, cerró.