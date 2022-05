Los tutores del Instituto de Música “Carmelo Horlando De Biassi”, denunciaron ante la Dirección General de Enseñanza Superior, la falta de transparencia en recursos que aportan. Hace 7 meses que no se publican cada 30 días, como está establecido en el estatuto de la Cooperadora, los estados de cuenta, ni balances. Habría en caja de lo recaudado hasta el momento, alrededor de $1,5 millones de pesos, pero no se sabe el destino real de ese dinero. Dicen que el director de ese establecimiento educativo, oriundo del Chaco, en funciones hace casi dos décadas, ordenó a la Tesorera de la comisión, que no confeccione ni haga público los balances bimestrales.

Argumenta que esos datos ya se cargan en un sistema SIMA, control paralelo que se realiza desde Educación de la Provincia. El dato, la anterior conducción durante 10 años no rindió cuentas, ni tampoco presentó los balances, dejando inhibida a la Cooperadora en la AFIP, Rentas y el Banco de Corrientes. Además, ya habría caducado su registro en Personería Jurídica. ¿En diez años nadie controló nada? Bastante trucho todo.