Extraño y violento robo a una mujer de 78 años, Nilda Susana Solan, quien estaba acompañada por sus secretarios, en un paraje de Paso de los Libres. Sucedió el 20 de mayo en un campo ubicado en la segunda sección rural de San Salvador de ese departamento. En el asalto se llevaron más de 5 millones de dólares, según el denunciante identificado como José Pasetto, aunque después en igual descargo, estimó su perjuicio económico en unos 30 millones de pesos. Extraoficialmente se pidió bajar el monto declarado por temor a una investigación de la AFIP, aunque se hace difícil creer que esta septuagenaria y su hijo, en un recóndito lugar conocido como Loma Porabé, casi en el medio de la nada por la ruta provincial N°49, hayan decidido atesorar más del mil millones de pesos en moneda estadounidense al cambio del blue de este martes. Nunca se les ocurrió ponerlo en una caja fuerte de un banco. También se expuso que unos 4 millones pesos, correspondían al ahorro de la anciana, madre de Pasetto, por atender un kiosco tras jubilarse. Asimismo, los asaltantes se llevaron 20 armas, entre ellas de guerra, como un máuser con mira telescópica, pistola 9 mm y un revólver calibre 38, diversas escopetas, una inclusive de la guerra de la triple alianza, prácticamente un arsenal completo. Además, alhajas, joyas en oro y plata, más vehículos como motos y cuatriciclo. Los delincuentes tenían el dato preciso para perpetrar el robo donde les propinaron una tremenda golpiza a los peones, y a una chica discapacitada, prima hermana de Pasetto que forcejeó con ellos. Por algunas horas, todos estuvieron de rehenes. La policía detuvo a un ex empleado, Saúl Oviedo, alias “Cabecita”, por el reconocimiento de su voz, como uno de los integrantes de la banda. Algunos creen que es uno de los llamados de ‘perejiles’, porque no había pruebas contundentes para acusarlo. Así y todo, estuvo detenido en la Alcaidía de Libres.

Los 5 millones de dólares, ocupan alrededor de 5 valijones repletos. Una verdadera montaña de billetes. Algo no cierra. También hay datos que el mismo día del feroz atraco, un remis que presta servicios entre Chaco y Corrientes, circuló por las calles de Mercedes con cuatro ocupantes, más el conductor.

Se alojaron en el hotel propiedad de la polémica Ramona Villalba, ex titular del Centro Recreativo La Cruz Gil, en momentos del sangriento asesinato de los Canteros padre e hijo, crimen que impulsó el desalojo y derrumbe de los puestos de venta alrededor de la ermita del Santo Pagano.

Apenas un detalle.