Se levantó en horas de la siesta del viernes, el imprevisto paro de colectivos que, no para pocos, fue orquestado por la propia Empresa ERSA, en connivencia con el Sindicato para apretar a la Nación para obtener más recursos económicos.

Desde el Ministerio en Buenos Aires, salieron a aclarar que los fondos para el transporte público se entregaron “en tiempo y forma“. El Grupo Romero y sus aliados habían aseverado que la Nación no giró los subsidios y, por ello, no podían abonar lo que correspondía a sus trabajadores.

Sin embargo, se supo que se depositó para Corrientes aproximadamente $92 millones en enero, 90 millones en febrero, 81 millones en marzo, y 85 millones en abril, sin registrar ningún retraso en los pagos. Si hubo retardo en la entrega de documentación por parte de la Provincia, que impidió que el dinero no estuviera disponible para el distrito.

Finalmente, los chóferes realizaron una huelga este viernes, que duró hasta la primera hora de la siesta. Mientras tanto los usuarios entrampados, hicieron lo imposible para llegar a cumplir su jornada laborar.