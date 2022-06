Un polémico fallo tabica el esclarecimiento de lo que verdaderamente sucedió con ex combatientes en la guerra del atlántico sur, entre ellos algunos correntinos. Anularon los procesamientos a tres acusados por torturas a soldados en Malvinas. La Cámara Federal de Casación Penal consideró prescriptos los delitos por considerar que “no se trata de hechos de lesa humanidad“, algo que en la actualidad está en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se benefició a Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución. Para el Centro de Excombatientes de La Plata, el dictamen es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional.

El dato: a los camaristas Petrone y Barroetaveña, se los considera vinculados al ala dura del macrismo. Entre las víctimas estuvieron los soldados Jorge Diez, Carlos Rodas, Elvio Nis, Antonio Gallardo, Román Solís y José Suárez, a quienes se los obligó a sentarse adentro de un pozo, enterrados hasta el cuello sin abrigo, casi por diez horas como castigo por haber sustraído una oveja para comer.

El soldado Carlos Argentino Pereyra fue “estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada”. Al conscripto Mario Sauco, se lo obligó a poner sus pies “cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día. Los exmilitares imputados estaban destacados en el Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, en Corrientes.