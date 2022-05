Sin prisión preventiva. Una joven de Curuzú Cuatiá, que ahora tiene 19 años, se animó a relatar a los medios de prensa y redes sociales, las violaciones y abusos sexuales que sufrió junto a sus hermanas de parte de su padre. Desde los 5 años soportó los manoseos, hasta ser ultrajada. Recién a los 13 años se dio cuenta que lo que soportaba estaba mal.

A los 17 años fue la primera vez que se negó a ser sometida. La denuncia se realizó en marzo del 2021. El degenerado, identificado como Diego Sebastián Ledesma, jamás fue detenido, aunque fue indagado por la justicia. No le permitía a la muchacha tener novio, no la dejaba salir hasta cierto horario, y si lo veía con alguien o llegaba tarde, le pagaba con vehemencia. Ella se mantuvo callada por miedo y por estar constantemente amenazada.

Las víctimas, nunca tuvieron una revisación médica ordenada por la justicia, aunque les prometieron hacerles. Tras la acusación, tuvo que convivir un tiempo con su abusador. Su madre era castigada con violencia, tanto que perdió todos sus dientes por las trompadas recibidas de Ledesma. Más allá de las prohibiciones, el abusador se fue a trabajar tranquilamente a Mocoretá y, actualmente, estaría en tareas de seguridad en Buenos Aires. Dicen que la causa se elevará a juicio antes de fin de año. Mientras tanto este chacal no fue encarcelado preventivamente y ahora estaría prófugo.