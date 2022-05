En el Día de la Donación de Órganos, una persona trasplantada de corazón y riñón, aseguró que “me siento un afortunado de la vida”. RQ tiene 42 años, nació en Lanús provincia de Buenos Aires y desde el 2009 vive en Goya, Corrientes. Su historia conmueve y en muchos casos trae esperanzas para las muchas personas que esperan por un órgano. En el 2003 fue trasplantado del corazón y en el 2021 recibió un riñón. “El trasplante me cambió la vida por completo”, compartió.

El 30 de mayo en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante.

Por este motivo, la fecha se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. Cada año, miles de personas recuperan su salud gracias a un trasplante de órganos y córneas. Para cada persona que lo necesita y para sus seres queridos, el trasplante representa una nueva oportunidad de continuar la vida normalmente.

Bajo el lema #DonarNosUne, este año el mensaje principal será de agradecimiento a quienes donaron sus órganos, haciendo que miles de personas puedan recuperar su salud y vivir plenamente.

Un hombre que recibió dos importantes trasplantes con una diferencia de casi 20 años, destaca en su relato la importancia de donar órganos para dar oportunidad de vida a otros. El entrevistado pidió reservar su identidad.

¿En qué situación se encontraba antes del trasplante, a qué edad le detectaron problemas y qué padecía?

“Tuve una vida normal desde mi nacimiento, mi infancia, hice la primaria, la secundaria, todo normal. A los 16 años entré al Ejército, a los 18 años me destinaron a la zona sur del país, a Santa Cruz, y después ya era Suboficial del Ejército. De un día para el otro, me empecé a sentir mal, vómitos, diarrea, falta de aire. Me internaron obviamente, y los primeros estudios revelaron que tenía un corazón grande. Inclusive me sorprendió porque nosotros, personal de la Fuerza, cada seis meses nos hacían un control riguroso de salud y en el último control me había salido todo bien así que por eso estaba sorprendido y aturdido porque no entendía nada”, confesó RQ.

“De ahí me derivaron a Río Gallegos, estuve dos o tres días, me buscó una ambulancia del Ejército y me llevaron directamente a Buenos Aires. Todo esto fue en septiembre de 2001”, recordó con precisión. “Me realizaron todos los estudios y automáticamente me diagnosticaron que tenía una miocardiopatía dilatada, que es cuando se inflama el corazón. Motivos, hasta el día de hoy nunca se supo. Mi única opción era el trasplante”, comentó sobre la noticia que le cambió la vida.

“Pasé dos años padeciendo la enfermedad, entrando y saliendo del hospital, una semana bien y otra mal, hasta que llegó el momento. En el año 2003 estuve internado en el Hospital Italiano donde ya estaba prácticamente en las últimas y entré en emergencia una semana. Me operaron el 15 de noviembre de 2003 y a partir de ahí totalmente me cambió la vida”, detalló.

No obstante, RQ contó “tuve algunas complicaciones como toda operación, problemas en los pulmones, y tuve una internación larga, no por el corazón sino por el pulmón, y además era fumador y se me complicó. Por fin, después de casi tres meses salí, y sin dudas me cambió la vida por completo”.

“Tenía 23 años a la fecha que me trasplantaron del corazón. El 30 de diciembre del año pasado, a los 42 años, me realizaron el otro trasplante”, precisó. “Cuando salgo de la internación tras el trasplante de corazón, los cardiólogos me habían anticipado que, por los medicamentos que son altamente potentes, me iban a traer algunas consecuencias especialmente en el riñón que es el órgano más sensible. Así que duré 15 años y empecé con los problemas de riñón. Estuve cuatro años con diálisis y el 30 de diciembre me trasplantaron”, recordó sobre la fecha del otro considerado milagro.

¿Qué significa para usted haber logrado superar un doble trasplante?

“Mi primer trasplante sinceramente era muy difícil, no se hablaba mucho de ese tema, sobre donar órganos. Sinceramente llevaba toda la negatividad, decía que no me iba a llegar el órgano, que era difícil, etc. La verdad que esa etapa la pasé así, hasta que la pasé. Después que salí de internación y nunca, hasta el día de hoy, tuve problemas del corazón”.

“Cuando me diagnosticaron el tema de la insuficiencia renal, ya estaba convencido. En septiembre de 2021, cuando entré a la lista de espera, yo le dije a mi señora que antes de fin de año yo me iba a trasplantar. Lo dije con esa fe y con esas ganas de seguir adelante y estar bien. Obviamente que pasar por un trasplante no es cosa fácil, pero la verdad que es un logro que no cualquier puede pasar”, confesó RQ.

“La verdad me siento un afortunado de la vida. Esta es la segunda oportunidad que me da Dios para seguir viviendo y hay que aprovecharla”, resaltó.

¿Qué mensaje le puede dar a los ciudadanos sobre la donación de órganos?

“Mi mensaje que les doy a las personas que, por ahí, por ignorancia, piensan que donar órganos está mal o que es un negocio, les digo que es totalmente erróneo. En principio, cuando a mí me pasa esto, obviamente no estaba en mi mente estos temas. Cuando me pasó, ahí recién tomé conciencia sobre la persona o la familia a la que le toca pasar por esto tan difícil”, asumió.

“A las personas que están en lista de espera les digo que no tengan miedo. Se entiende y cada uno toma su decisión, pero donar vida es lo mejor que existe y la Ley Justina. Donando órganos se salva siete vidas”, explicó concientizando sobre la donación.

Dijo que “estoy totalmente agradecido a los donantes, que no los conozco, pero sí son ángeles que nos cuidan desde el cielo y nos dieron una oportunidad a nosotros”, remarcó. RQ comentó algunos detalles que logró saber sobre sus donantes, “mi primer donante de corazón tenía 18 años, y mi donante de riñón, también y era de Formosa. Ambos fallecieron en accidentes de tránsito”, indicó.

RQ compartió sus sensaciones al día de hoy: “Agradezco que después de haber pasado por todo, volví a trabajar y eso es lo que te hace realmente bien, porque quedarse estancado en una cama y que la vida te pase, no da. En la vida hay que seguir para adelante”.

