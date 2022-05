No es sorpresa el paro anunciado para este viernes, donde por milésima vez no se respeta ni se tiene en cuenta al usuario de un sistema entrampado y que toma a los pasajeros como verdaderos salames de una comidilla que solo disfrutan los empresarios, mayormente y, muy a veces, los choferes.

Con este nuevo paro “sorpresivo”, en la ciudad de Corrientes no habrá servicio desde el primer turno de este viernes. La UTA Corrientes confirmó que no habrá colectivos urbanos en la ciudad desde el primer servicio de la jornada. La medida se extenderá a todo el interior del país. “Paramos desde el primer recorrido de este viernes. No se cumplió lo estipulado y no nos queda otra”, expresó Alejandro Quintana de la UTA Corrientes. “Lamentablemente no nos queda otra salida y debemos volver a parar. No habrá colectivos desde el primer servicio del día viernes y la medida se trasladará hasta que tengamos una respuesta concreta”, expresó Quintana. “La medida empieza con el primer recorrido. Y si el depósito se hace a media mañana, se comunica y se levanta el paro”. agregó. “No tenemos que informar nada porque hay un incumplimiento concreto. La medida es en Corrientes, pero estamos sabiendo que podría extenderse a otros puntos del país”, sostuvo Quintana desde radio Dos.