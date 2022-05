El entrenador argentino (50) será asistente principal del técnico del seleccionado de básquetbol de China y vivirá otra experiencia internacional en su carrera. El director técnico de 50 años, fue contratado por la Asociación de Básquetbol de China (CBA) y será el colaborador más cercano de su colega, Du Feng.

“Estoy en Hangzhou haciendo la cuarentena y pronto me uniré al equipo que disputará las eliminatorias de clasificación (rumbo al Mundial 2023), la Copa Asia (en julio) y los Juegos Asiáticos”, informó el DT en su cuenta de la red social Twitter.

De último paso por Guaiqueríes de Isla Margarita (Venezuela), Santander participó de distintos períodos como técnico alterno del seleccionado argentino, bajo la tutela de Julio Lamas y Sergio Hernández.

El extécnico de Regatas Corrientes, Lanús, Obras Basket, Quimsa de Santiago del Estero y San Lorenzo, entre otras entidades, se convertirá en el segundo entrenador argentino que tuvo participación reciente en combinados del continente asiático, luego que el citado Julio Lamas condujese al representativo nacional de Japón en los últimos JJ.OO de Tokio 2020.

Foto época

Les cuento que he firmado con la CBA (Chinese Basketball Association ) 🇨🇳 🏀, como AT del Coach Du Feng – Men's Basketball Team.

Ya estoy en Hangzhou haciendo la cuarentena y pronto me uniré al equipo que disputará las Asian Qualifiers (WorldCup 2023), Asia Cup y Asian Games. pic.twitter.com/Wj47PZSi5L

— Silvio Santander (@SantanderSilvio) May 17, 2022