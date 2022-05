Cansada de la inseguridad, se escuchó la amenaza de una vecina en Goya: “estoy armada, si entra le meto bala en la cabeza“. La frase es de una vecina del barrio La Rotonda, en Goya. Llamó al programa de radio del colega Juan Cruz Velázquez, y se refirió a los continuos robos que viene sucediendo en la zona.

“Es una vergüenza. Ya no sabemos que hacer“, sostuvo la mujer, haciéndose eco de una denuncia por inseguridad en la zona del barrio La Rotonda, en la segunda ciudad provincial. “Me robaron dos silletas y hasta el colchón del perro. Entraron a mi galería y me quedé encerrada en la pieza porque tuve miedo que me peguen un garrotazo”, comentó. “Roban hasta las plantas, los maceteros”, agregó la vecina que evitó identificarse por temor. “Por acá pasa la gente a comprar droga como si nada. El tipo que la vende estaba preso y ahora volvió”, precisó. “Si lo encontramos dentro de la casa lo mato. Le voy a pegar una bala en la cabeza”, sostuvo con crudeza.

Foto época