Las actividades estarán reducidas. Con motivo de desarrollarse este miércoles 18 de mayo el Censo Nacional 2022, fecha que los censistas visitarán las viviendas del país, la Municipalidad de Corrientes informó que las oficinas administrativas permanecerán cerradas, habrá guardias en Defunciones y en las áreas operativas. No habrá recolección de residuos diurna, pero sí nocturna en los sectores donde corresponda el servicio.

La Municipalidad de Corrientes informó el funcionamiento de los servicios que prestarán sus áreas en virtud del feriado nacional por el Censo Nacional 2022, a realizarse este miércoles 18. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunicó que este miércoles no habrá recolección de residuos diurna en las zonas que abarca el servicio, mientras que será normal el recorrido nocturno. Habrá una guardia de barrido, espacios verdes y contralor ambiental.

La oficina de Defunciones (25 de Mayo 1132) atenderá con una guardia, en el horario de 7:00 a 19:00, para trámites de inhumaciones y traslados. Ese día los cementerios San Juan Bautista y San Isidro estarán abiertos para visitas de 8:00 a 18:00. Las delegaciones municipales estarán abiertas y contarán con personal de guardia disponible para ayudar a los censistas si lo requieren.

Los Mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos permanecerán abiertos al igual que los Paseos de Compras ubicados en El Piso, Zona Norte (barrio San Gerónimo) y Ex Vía. Los puesteros del programa Ferias de la Ciudad estarán el miércoles de 8:00 a 13:00, en Plaza Torrent. Las áreas operativas municipales, como Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, y el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN), trabajarán con guardias.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) informó que sus oficinas ubicadas en avenida La Paz 2400 permanecerán cerradas. El Tribunal de Faltas Municipal funcionará con una guardia que atenderá de 9:00 a 15:00, sólo para trámites abreviados relacionados con secuestros comunes (aquellos que no impliquen alcoholemia).

Desde la Subsecretaría de Transporte se indicó que no habrá cobro del estacionamiento medido. En cuanto a los trámites por la tarjeta SUBE, se informó que no habrá actividad en los Puntos de Atención dispuestos para trámites relacionados a tal fin. La Subsecretaría de Turismo informó que los Centros de Informes Turísticos de Plaza Vera, Terminal de Ómnibus y Plaza Cabral, al igual que la dependencia que se encuentra ubicada en Punta Tacuara permanecerán cerrados.

La Secretaría de Salud señaló que las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) y los Centros de Testeos Epidemiológicos dependientes de la Municipalidad permanecerán cerrados. La Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias (CEL) de conducir y las demás oficinas administrativas permanecerán cerradas, volviendo a atender al público normalmente el jueves 19 de mayo.