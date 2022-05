Alberto Fernández sobre los aumentos de luz y gas: “se está subsidiando al 10% más rico, no es justo“. El mandatario se refirió a los aumentos en estas facturas aclarando que “no es justo” que se subsidie a la gente más rica. En el marco de su gira por Europa, el presidente de la Nación, defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y consideró que “no es justo es términos igualitarios” que “se esté subsidiando energía al 10% más rico del país”.

“Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos del país”, comentó el jefe de Estado desde Berlín en una entrevista con la emisora DW en español, y explicó que “hoy se está subsidiando energía al 10% más rico de la Argentina y nosotros planteamos que eso no es justo en términos igualitarios”.

Fue consultado sobre si el sector que perdería los subsidios “son personas que están de acuerdo con el macrismo“, y respondió que “son los sectores más altos. Que ese 10% lo vote efectivamente a (Mauricio) Macri es posible, porque son los sectores más ricos, los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en el Gobierno de Macri”.

De este modo, a partir de junio, la factura mensual de la energía eléctrica sufrirá un aumento del 16,5% para los usuarios residenciales y en el año acumulará un alza de 42,72%. Aquellos que tengan tarifa social, el incremento será del 6,8% y tendrá un acumulado de 21,2%.

Fuentes cercanas al presidente aclararon que la aplicación de los aumentos corresponden a una “decisión política” y que “si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el gobierno”, en referencia a los funcionarios del área de energía.