Controversia por la decisión de la Dirección de Recursos Naturales de habilitar la extracción parcial de especies en pesca deportiva. La medida fue publicada el miércoles 11 de mayo. También se dio vía libre a la caza deportiva del carpincho, emblema de la fauna local y de los grupos ambientalistas. El anterior titular del organismo, Carlos Bacqué, fue echado del cargo, justamente por autorizar el exterminio de 200 de estos mamíferos por pedido de una arrocera multinacional. Ahora la Dirección, conducida por el varias veces legislador radical, habilitó su caza en todo el territorio de la provincia de Corrientes, como actividad deportiva. Además, tras especies permitidas para la actividad son el antílope negro, palomas, patos, pacaás, ciervos dama y colorados.

La cuestionada decisión se convertiría en una cacería sin límites. No hay suficiente personal para controlarla. La fiscalización en ruta, jamás alcanzaría.

Sin dudas se abrió la tranquera y los bien rentados cotos de caza. Con relación a los peces, se autorizó el sacrificio y transporte de capturas por cupos tras dos años de devolución obligatoria que regía desde junio de 2020. Advierten que la decisión no tiene respaldo científico y atentaría contra los recursos ícticos y el turismo de pesca sostenible. En la resolución, insólitamente se aclara que el dorado y el surubí solo podrán ser consumidos en el lugar de pesca.

Se cumplió con los reclamos de algunos guías que argumentaron que había descontento en los turistas de no poder matar sus capturas.

En realidad, perjudica el negocio de unos pocos, que se cobra en dólares. Polémica en puerta.