Importante victoria del Rojinegro, de local y por un claro 73-53. Ahora los correntinos quedaron a un paso de las semifinales, mientras que Gimnasia quedó obligado a ganar para volver a llevar la serie a Comodoro. El domingo, a las 22, se jugará el cuarto punto. Con un segundo tiempo perfecto en ataque y en defensa San Martín venció a Gimnasia 73-53 y puso el 2 a 1 en la serie. Matías Solanas fue el goleador en el local con 13 unidades. También se destacaron Basabe y Mainoldi con 10 y 11 puntos respectivamente. En la visita Elliott fue el máximo anotador con 11 tantos.

Cuando SanMa impone su juego pasa esto. Desde el arranque parecía dominar en las acciones pero no llegaba a demostrarlo en el resultado hasta el segundo tiempo. Aquí fue todo del equipo de Vadell. Impuso su defensa a tal punto de secar a Gimnasia y mostró su mejor versión en ofensiva moviendo el balón y anotando desde la línea de 3 y en la pintura. Solanas, Basabe, Mainoldi y Vallejos fueron los más destacados para que San Martín ponga el 2-1 en la serie de cuartos de final.

En el arranque San Martín dominaba el partido. Proponía una defensa casi perfecta que no le permitía a Gimnasia encontrar tiros cómodos y mostraba un buen juego colectivo en ataque hicieron que tome la primera diferencia 11-4 (Solanas 7 puntos). En el primer cuarto la clave estuvo en los porcentajes de cada uno (30% de el verde contra el 57% de el Rojinegro). 22-15 para el local.

En el segundo cuarto los dirigidos por Martín Villagrán ajustaron su defensa y SanMa ya no lo lastimaba con facilidad. Además comenzaron a encontrar su juego en ofensiva y lograron achicar la diferencia a 3. Sobre el final apareció Mainoldi (8 puntos hasta el momento) para volver a darle la ventaja al local. Con un goleó bajo, a comparación del cuarto anterior (10-13), el partido se fue al descanso 32-28.

El segundo tiempo arrancó parejo. Los dos equipos encontraron gol con mayor facilidad lo que hizo que el goleó aumente. Promediando el tercer parcial apareció el mejor San Martín, dominando en ambos lados de la cancha, volvió a imponer su bloque defensivo y mostró un gran juego colectivo en ofensiva para sacar la máxima de 15. Los triples de Solanas y Basabe + los puntos de Mainoldi entrando desde el banco le dieron aire al equipo de Vadell para llegar con una buena ventaja al último cuarto: 54-41.

Dos triples en el primer minuto del último parcial (Vallejos y García) le dieron una ventaja de 19 a San Martín para comenzar a romper el partido a su favor. A partir de ahí SanMa dominó completamente el juego mostrando su mejor versión en ambos lados de la cancha y venció a Gimnasia de Comodoro con un contundente

73-53 para poner el 2-1 en la serie. El cuarto juego será el domingo a las 22 horas en el Fortín Rojinegro.