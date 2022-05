En las semis de la Liga Nacional de Básquetbol, San Martín no pudo completar la remontada y se quedó sin final. El “prócer” correntino cedió sin atenuantes ante Instituto en Córdoba por 75-61 en el quinto juego definitorio de las semifinales. Matías Solanas fue goleador del “santo” con 14 puntos. La “gloria” definirá el título con Quimsa de Santiago del Estero al mejor de cinco juegos. San Martín tuvo una mala noche en el quinto punto de las semifinales y cerró su campaña en la Liga Nacional de Básquetbol 2021/2022.

El equipo del barrio La Cruz fue superado por Instituto (75-61) en el estadio “Ángel Sandrín” de Córdoba. La “gloria” cerró la serie 3-2 dominando al “santo” en todos los parciales previos: 22-17, 46-36 (24-19) y 64-50 (18-14). Martín Cuello fue goleador de la noche con 19 puntos (7/12 en tiros de campo) y cuatro rebotes. Por el lado del “prócer”, Matías Solanas (14), Fabián Ramírez Barrios (12) y Javier Saiz (10) alcanzaron el doble dígito. En las primeras ofensivas, el local sacó rédito prevaleciendo en la pintura para lograr un parcial de 11-4. El “santo” sufrió pérdidas que fueron capitalizadas por la “gloria” y no ajustaba en defensa para frenar a los dueños de casa. Con Javier Saiz y Fabián Ramírez Barrios, los visitantes respondieron para acortar la brecha (14-10). Instituto frenó la reacción del “prócer” con triples de Martín Cuello y Luciano González para lograr el doble dígito (22-12). Al sentir el golpe, el entrenador Diego Vadell pidió minuto para rearmar la retaguardia del “rojinegro” con 2:55 por jugar en el primer cuarto. El resultado al regreso fueron cinco puntos seguidos para entrar en juego (22-17). Con mayor atención a la hora de capturar los rebotes defensivos, San Martín llegó mejor plantado al último minuto y cerró abajo por cinco puntos.

Para hacer ancho el equipo, el entrenador Lucas Victoriano le dio más minutos a Nicolás Copello y Mateo Chiarini en el segundo parcial. Las variantes le dieron otro aire al equipo y la “gloria” cordobesa se escapaba en el marcador (37-24). Vadell se vio obligado a quemar otro tiempo muerto, pero Instituto no mermaba en su rendimiento (41-29).

A diferencia de los juegos en Corrientes, los perimetrales no acertaban desde el tiro externo para acercar al “santo” (3/15 en el cuarto). San Martín hizo el gasto en los minutos finales pero no pudo marchar a los vestuarios abajo por una diferencia menor (46-36). La escasa producción de San Martín en el primer tiempo se apreció en los números (13/32 en tiros de campo).

Instituto lo duplicó en puntos desde la banca (14 contra 7 de su rival). La “gloria” intentó menos desde tercera dimensión, pero con mejor efectividad (4/9).

Al regreso, el dueño de casa logró un parcial inicial de 10-5 para ampliar su predominio (56-41). Sin respuestas, San Martín se veía ampliamente superando por un adversario que no bajaba la intensidad.

Con triples de Santiago Ferreyra y Gastón García, el equipo correntino quedó cerca de bajar el doble dígito (59-47). Cuando amagó con seguir camino a la remontada, el equipo cordobés ajustó en defensa y marcó desde la línea (64-50).

En el inicio de los 10 minutos definitorios, San Martín luchó para frenar el poderío del local pero seguía lejos en el tanteador (66-56). Con la conducción de Gastón Whelan, el anfitrión manejó bien las ofensivas en esta parte caliente (73-58). Con el juego definido, dejaron pasar la última posesión y festejaron la clasificación a la final.

Con este triunfo, Instituto sacó boleto a la final e irá por el título ante Quimsa de Santiago del Estero y obtuvo la clasificación a la próxima edición BCL Americas.

El equipo correntino cerró otra campaña siendo protagonista en la máxima categoría, ya que había alcanzado las semifinales en la edición pasada cuando cayó ante San Lorenzo de Almagro (2-1).

LA “FUSIÓN” CON VENTAJA

La serie final de los playoffs enfrentará a Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba, en serie al mejor de cinco juegos, en formato 2-2-1. La ventaja en esta definición será para la “fusión”, que fue el mejor elenco de la fase regular (récord de 30-8). El elenco cordobés terminó tercero en la etapa previa con un gran registro (25-13). El ganador de la final será coronado como campeón de la Liga Nacional 2021/22 y obtendrá un lugar en la próxima edición BCL Americas del año siguiente, al igual que el subcampeón.

FECHAS

Martes 31/5 – Quimsa vs. Instituto

Jueves 2/6 – Quimsa vs. Instituto

Martes 7/6 – Instituto vs. Quimsa

Jueves 9/6 – Instituto vs. Quimsa (de ser necesario).

Martes 14/6 – Quimsa vs. Instituto (de ser necesario)

