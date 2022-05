El santo correntino está obligado a ganar, para seguir con vidad en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21:00, se disputará hoy el tercer punto de la serie de semifinales que tiene a los cordobeses 2-0 arriba.

San Martín de Corrientes no tiene margen de error. Esta noche recibirá a Instituto de Córdoba en el tercer punto de la serie de semifinales de la Liga LNB y necesita ganar para no despedirse del torneo. Son los cordobeses los que tienen ventaja de 2-0 en el cruce, por lo que necesitan un paso ganador más para meterse en la final. El juego comenzará a las 21:00 en el “Fortín Rojinegro”. Televisado para todo el país a través de la señal de TyC Sports.

Los dirigidos por Diego Vadell no tienen opciones si quieren seguir con vida. Deben corregir algunos puntos que hoy lo presentan con dos caídas: el sábado no pudo imponer su fortaleza en el cierre y cayó 83-76; mientras que el lunes luchó, pero no pudo sostenerlo y la Gloria volvió a coronar el juego con un score 90-84. El partido se presenta complicado, sobre todo por lo que impuso el equipo que dirige Lucas Victoriano en las dos primeras noches de esta llave.

San Martín está invicto como local en estos playoffs, sumando victorias en los cruces ante Ciclista Olímpico y Gimnasia. Hoy vuelve a poner en riesgo esa racha.

Una de las figuras en la ofensiva cordobesa fue Nicolás Romano, que en la previa habló sobre las chances del equipo en Corrientes: “Trabajé más que nada en lo mental, sabiendo que lo que viene en Corrientes será todavía más duro que los cruces en Córdoba. Necesitamos aumentar la intensidad y la concentración para definir la serie”, opinó el experimentado alero de 34 años.

De ganar esta noche San Martín, habrá un cuarto juego que se disputará en la noche del sábado 21, desde las 21:30 nuevamente en el Fortín Rojinegro. De equilibrarse la serie, el quinto y decisivo partido se jugará el miércoles 25 de mayo (a las 21) en el Ángel Sandrín de Córdoba.

QUIMSA A UN PASO

En un repleto estadio Ciudad, Quimsa de Santiago del Estero volvió a ganarle a Boca Juniors por 82-66 en el segundo juego de las semifinales de La Liga. Los dirigidos por Sebastián González dieron un gran paso en la serie para situarse 2 a 0 arriba y quedar a sólo un triunfo de meterse por segunda vez consecutiva en las finales. Los santiagueños se apoyaron en el gran trabajo de Eric Anderson, el MVP de La Liga que firmó una grandísima labor con 18 puntos y 12 rebotes, acompañado por Juan Brussino (14 unidades y 5 asistencias), Franco Baralle (15 tantos) y Davaunta Thomas (13 puntos).