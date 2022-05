San Martín de Corrientes será anfitrión este viernes en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, buscando un triunfo que lo deje a un paso de las semifinales de la Liga Nacional.

Luego de haber dado golpe en Comodoro Rivadavia, San Martín de Corrientes volverá a presentarse este viernes en el “Fortín” para jugar el tercer punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) contra Gimnasia y Esgrima. El partido está pautado para las 22:00, donde el “santo” buscará ponerse nuevamente adelante en la eliminatoria que está igualada 1 a 1.

Tras su paso por el sur del país, la serie de cuartos de final al mejor de cinco partidos se traslada a Corrientes para el tercer cotejo este viernes, y este domingo 8 nuevamente desde las 22:00 se llevará a cabo el cuarto juego en el “Fortín Rojinegro”. De ser necesario un quinto y definitivo encuentro la eliminatoria volvería al “Socios Fundadores”.

PRIMERO ADENTRO

El “santo” sorprendió en el arranque de los cuartos de final y también en el inicio del partido donde impuso condiciones: se hizo fuerte en defensa y tuvo variantes para llegar a gol. Después soportó la reacción de Gimnasia y nunca perdió su línea de juego, incluso cuando se vio abajo en el marcador. La figura de Fabián Ramírez Barrios fue clave en el cuarto final donde le permitió a San Martín retomar una buena ventaja y, además, apagó una nueva remontada del local con una serie de conversiones que le permitió elevar su cuenta personal a 27 puntos.

SEGUNDOS AFUERA

En el segundo capítulo de la serie no tuvo un dominador absoluto, producto de la instancia que atraviesan en la competencia. Y a diferencia del inicio de la llave el goleo fue bajo. San Martín no contó con la producción que había tenido Ramírez Barrios y Javier Saiz dejó de tener minutos en cancha. El “rojinegro” sintió desgaste en el final y el despliegue de Pedro Ianguas no fue suficiente para atinar a una reacción.

El “verde” pudo recuperarse en su estadio e igualar la serie 1-1.

LEÓN CORRENTINO

En la previa al tercer partido, el ala pivote correntino Fabián Ramírez Barrios analizó que “es importante ponerse duro en defensa, es de donde sacas la confianza; es fundamental hacerse fuerte de atrás para adelante. El siguiente juego se va a presentar de la misma manera, un poco más parejo”. A su vez valoró lo hecho en el “Socios Fundadores” de Chubut, “para poder pasar de fase, sabíamos que era importante robar un punto”.

