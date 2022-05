San Martín logró anoche en Corrientes un espectacular triunfo y prolongó la definición de la serie semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) frente a Instituto. Con el tiro del final, convertido por Leonardo Mainoldi, se quedó con el triunfo 74 a 73, empató la eliminatoria en 2 y habrá un quinto partido en Córdoba, el miércoles 25, para definir quién seguirá en la lucha por el título.

La definición del partido disputado en el estadio Raúl Argentino Ortíz con un buen marco de público fue emocionante. Faltando 20 segundos, Instituto estaba al frente por 5 puntos (72 a 67) y parecía cosa sellada, pero San Martín no se resignó y logró una heroica remontada.

Matías Solanas clavó un triple para achicar la diferencia (72 a 70) y todavía quedaban 15 segundos en el reloj. En la salida visitante, Martín Cuello recibe de inmediato la falta y va a la línea de tiros libres, erra el primero y convierte el segundo (73-70).

Repone el local y le cometen una infracción a Santiago Ferreyra para evitar que busque un triple. El base anotó los dos lanzamientos de un punto (73-72) con todavía 7 segundos por jugar.

Instituto saca desde el fondo y Luciano González comente una falta en ataque que le da la última posesión al Rojinegro. Solanas no pudo convertir una bandeja pero aparece Mainoldi para tomar el rebote y convertir su primer doble de la noche, antes había anotado solamente 3 libres, que le permitió a su equipo ganar el partido y seguir con vida en las semifinales.

Antes, el encuentro fue equilibrado, con fuertes defensas y con un Instituto que llegó a tener 10 puntos de ventajas en un par de momentos.

San Martín se recostó en su estructura defensiva para mantenerse cerca en el marcador porque no tuvo una buena noche en su efectividad (25% en los triples, convirtió 7 de 27 intentos).

Gracias a la labor de Cuello, la visita logró ganar el primer cuarto 20 a 15. El segundo fue a pura defensas y con un bajo goleo. El local metió un parcial de 14 a 10 para quedar por 1 abajo en el marcador (30-29).

El peor momento del Rojinegro se vio en el tercer capítulo cuando no pudo contener la labor de Gastón Whelan (10 puntos en el segmento) y de González (5). Además, tuvo problemas para llegar al gol hasta que pudo habilitar a Javier Saiz cerca del aro.

En el inicio del último capítulo, la tendencia se mantuvo y la diferencia de 10 también. La reacción de San Martín llegó con un triple de Ferrerya y una conversión de Saiz para igualar en 55.

Sin embargo, Instituto nuevamente tomó aire con cinco puntos anotados por Nicolás Copello.

Para el equipo correntino fue remar desde atrás pero dos triples de Gastón García le dieron vida y le permitió llegar al electrizante desenlace.

San Martín levantó un 0-2 en la serie y ahora viajará a Córdoba para intentar conseguir el triunfo que lo deposite en la final.

El quinto y decisivo encuentro se jugará el miércoles 25 en el estadio Ángel Sandrín de la capital cordobesa.