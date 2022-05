Los senadores del FdT reclaman al Ejecutivo Provincial los fondos de regalías de Yacyretá para municipios correntinos. Integrantes del bloque Frente de Todos en la Cámara de senadores José Pitín Aragón, Martín Barrionuevo, Víctor Daniel Girau, Carolina Martínez Llano; formalizaron un pedido de informes al gobierno provincial para que detalle sobre el destino de regalías hidroeléctricas de la represa Yacyretá que deben ser enviadas por el estado provincial a los municipios de Ituzaingó, Villa Olivari y San Antonio Apipé.

Aragón, Barrionuevo, Girau y Martínez Llano; solicitaron al Ejecutivo provincial que informe el destino o bien, estado de situación de las regalías hidroeléctricas que el estado correntino debe enviar a los municipios de Ituzaingó, Villa Olivari y San Antonio Apipé (territorio insular de la provincia).

La solicitud de los legisladores se basa en la “Ley N°6.028 sancionada el 10 de noviembre de 2010, establece en su artículo 1° que del monto total obtenido por la provincia de Corrientes en concepto de Regalías Hidroeléctrica de Yacyretá, el veinticinco por ciento (25%) será distribuido proporcionalmente de acuerdo al grado de afectación territorial, socio económica y ambiental a las jurisdicciones de los municipios de Ituzaingó, San Antonio de Apipé y Villa Olivari, de acuerdo y concordante con el artículo 229 de la Constitución Provincial”.

En los considerandos los legisladores citan el Artículo 2° de la norma: “Establece la distribución de acuerdo a los siguientes porcentajes municipio de Ituzaingó 72%; Municipio de San Antonio de Apipé 25%; Municipio de Villa Olivari 3%”.

El pedido es desde 2018 a la fecha ya que se desconoce si esos recursos fueron enviados o no a las jurisdicciones municipales citadas, a las que por ley les corresponden esos recursos, los legisladores, semanas atrás recorrieron toda esa zona del noroeste provincial lindante con Misiones y la República del Paraguay y evidenciaron un estado de necesidad no solamente en los habitantes de esas comunas, también la falta de estructura y logística de los gobiernos municipales para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Algo mucho más evidente durante los incendios forestales y rurales que afectaron toda esa zona entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Miles de hectáreas de forestación implantada y nativa se consumieron por el fuego, incluso viviendas de habitantes de parajes rurales dentro de los distritos municipales citados.

El bloque de senadores requiere, además, en caso que no se hayan efectivizado la distribución conforme a los porcentajes en cada año; informe las razones; explique detalladamente las medidas a ser tomadas y plazos estimados para la regularización de la distribución de las regalías hidroeléctricas acorde a lo establecido por la Ley N°6.028.