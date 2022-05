Increíble justicia. Como si fuera una bofetada para la víctima y una burla para aquellos que intentan creer en la justicia, la jueza María del Carmen Mareco, ordenó recién el último 3 de mayo, la constatación y el croquis de la vivienda donde se concretó, casi dos años atrás, un abuso sexual con acceso carnal de una menor de 16 años. El domicilio, ubicado en calle Pujol sin número del barrio Itatí en Mburucuyá, pertenece a los hermanos Augusto y Ricardo Núñez, sospechados como responsables de la violación. Estos dos atorrantes, más el entregador, un integrante de la policía de Corrientes, gozan de total libertad. Nunca fueron detenidos.

Para saciar sus bajos instintos, colocaron una especie de somnífero en la bebida que ingirió la adolescente. Tras cometer el ultraje la abandonaron semidesnuda en un vehículo que estaba estacionado dentro del garaje de una casa particular. Justamente la dueña del automóvil, una docente, fue la que la socorrió a las 8:00 de la mañana. La resolución de la titular del Juzgado de Instrucción de Saladas, se dicta 18 meses después que se perpetrara el vejamen, sucedido en octubre de 2020.

Increíblemente luego de un año y medio, la justicia recién se dignó a conocer el lugar del hecho, cuando pasó bastante tiempo para el escenario del delito, fuera modificado. En su momento a los involucrados solo le tomaron declaración como testigos, y recién se los imputó meses después, cuando se constituyó la querella. Se advierte la falta de compromiso del Ministerio Público en llevar adelante la pesquisa y requerir la instrucción.

El fiscal Osvaldo Ojeda, no se movió hasta que no aparecieron los abogados de la víctima.

El dato, los hermanos Núñez son sobrinos de un profesional de la Medicina, vinculado políticamente a una máxima autoridad del partido gobernante. No más preguntas señor juez.