Durante el Censo 2022, que transcurrió con normalidad, la mayoría de los hogares fueron visitados por censistas. Sin embargo, hay otros que reportaron que no recibieron la visita del censista y se preguntan qué hacer. Por eso, te contamos cómo actuar.

Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o comunicarse al 0800 345 2022 con la siguiente información completa:

Nombre y apellido

Provincia

Partido/Departamento

Localidad

Calle

Número

Piso y departamento (si es propiedad horizontal)

Correo electrónico

Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular)

De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo, se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Cuáles son los canales oficiales del INDEC:

Sitio web oficial INDEC: https://www.indec.gob.ar/

Twitter INDEC: twitter.com/INDECargentina

Facebook INDEC: www.facebook.com/INDECArgentina

Instagram INDEC: www.instagram.com/indecargentina