El rector de la Escuela ERAGIA, Leopoldo Payes, confirmó que “hoy a las 19:30 habrá una reunión para explicar lo que sucedió”. Corresponde a una denuncia realizada a través de redes sociales donde exponían que un grupo de estudiantes habían sido obligados por un docente a permanecer parados en el sol por cuatro horas, tras perderse un objeto del salón.

El rector de la ERAGIA, comentó que “cuando ocurre una situación donde se comete un exceso lo primero que tenemos que hacer es una información sumarial, es el mecanismo que tenemos para que se puedan visualizar las cuestiones que tienen que ver con lo que no está bien hacer”. Expresó que “hemos hablado con el profesor y ha tenido un exceso de tiempo luego del trabajo práctico por la sustracción de un elemento de su propiedad”, afirmando que “ahora el área que corresponde determinará qué hacer y cómo seguir”. El rector mencionó que “es una escuela pre universitaria por eso todo corresponde presentar al área universitaria”. Payes confirmó que “hoy a las 19:30 habrá una reunión para explicar lo que sucedió, esta mañana conversamos con el profesor, hoy no está dando clases, y esta tarde estará presente el regente, los tutores, el profesor y yo”.

El rector dijo que “el viernes le pedí al regente que el profesor solucione el problema y termine con la actividad y me dijo que estaba en vías de hacerlo”, señaló desde radio Dos.