El Frente de Todos solicitará un encuentro con el ministro de la Producción por asistencia a pequeños productores correntinos. “Es para que nos explique cuáles son los criterios en el reparto de fondos nacionales que no están llegando a los pequeños productores como debe ser”, puntualizó el senador provincial José Pitín Aragón quien integró la comitiva de legisladores que recorrió Ituzaingó, Villa Olivari e Isla Apipé. Recibieron quejas y reclamos por la ayuda que no llega a quienes padecieron los incendios de diciembre, enero y febrero.

El Frente de Todos, diputados y senadores provinciales, solicitarán una reunión con el ministro Claudio Anselmo, para indagar sobre la administración de recursos nacionales enviados a la provincia por el Gobierno Nacional para ayudar a pequeños productores afectados por los incendios del verano.

La inquietud surgió de la recorrida que hicieron Víctor Giraud, Miguel Arias, César Tatín Acevedo, Belén Martino, Germán Braillard Poccard, Aida Díaz, Talero Podestá, Marcos Otaño, José Pitín Aragón. Lo hicieron por el noroeste provincial entre el miércoles y jueves.

En Ituzaingó, Villa Olivari e Isla San Antonio Apipé, recibieron las mismas quejas y preocupación de pequeños productores y familias agrarias. No llegó, hasta ahora, ayuda alguna para quienes perdieron animales, viviendas y producción hortícola, forestal y agrícola, a raíz de los incendios ocurridos entre diciembre y febrero. “Vamos a denunciar esta cuestión en el ámbito legislativo y pedir una reunión con el ministro Claudio Anselmo para que nos explique cuáles son los criterios en el reparto de fondos a los pequeños productores. Porque la ayuda nacional no está llegando como debería”, señaló José Pitín Aragón tras una de las recorridas la semana pasada.