La consejera de la Entidad Binacional Yacyretá, Ana Almirón, defendió las acciones que se vienen desarrollando dentro de la represa y en cuanto a la inhabilitación del puente Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay) sostuvo que “no es un paso fronterizo” y que “si el cruce no está habilitado no es por cuestiones políticas sino de seguridad”, dijo. La exsenadora dio a conocer que no cree que falte información a ambos jefes comunales (Ituzaingó y Ayolas) teniendo en cuenta que mantuvieron un encuentro con el director ejecutivo y se interiorizaron las razones de seguridad.