El parte diario informó que no se detectaron contagios de coronavirus en la provincia tras 20 meses. Mientras que se mantiene en 192.086 los casos acumulados, 190.227 los recuperados y 2.013 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Salud Pública informó en el parte diario sobre la situación del coronavirus que por primera vez en 20 meses no se detectaron contagios, el último día sin contagios fue el 20 de agosto de 2020, hace 620 días. El domingo feriado por el Día del Trabajador, se realizaron 321 muestras y son 192.086 los casos acumulados, 190.227 los recuperados y 2.013 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.

La pandemia lleva 773 días la provincia tomando como referencia el 20 de marzo de 2020 cuando se confirmó la llegada del Covid19. Con el informe de hoy por primera vez en 20 meses no registraron casos nuevos de coronavirus. Hay 37 casos activos de los cuales siete están internados en el Hospital de Campaña.

La provincia registró en abril 161 casos del virus pandémico tomando como referencia de 1 a 1 de cada mes. De esos 161 casos en toda la provincia, 79 fueron informados en Capital y los 82 infectados restantes en el interior. Solamente tuvo algunos días que llamaron la atención del Comité de Crisis, en especial la jornada del 29 de abril en la que Capital tuvo un pico de 16 casos que, según las autoridades sanitarias, no fue para encender las alarmas, pero sí para estar atentos.