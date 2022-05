Un profesor de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia), fue denunciado por sus estudiantes ante la Policía de Corrientes, por obligarlos a estar parados en el sol por cuatro horas a la siesta, sin quitarse los abrigos, tomar agua, almorzar o sentarse. La institución hará mañana una reunión con tutores, “para que esta situación no vuelva a ocurrir”. El docente involucrado es Cristian Pletsch. La acusación se viralizó por redes sociales y las familias aseguraron que el grupo de estudiantes quedó con cuadros de fiebre, escalofríos y estrés.

La hermana de uno de los menores retenidos, Ailin Morales, relató en la red social Twitter que el profesor Pletsch obligó a los alumnos a permanecer de pie en el sol desde las 11 hasta las 14.30, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, almorzar, ir al baño, sentarse o apoyarse porque “así iban a aprender”. Sucedió a la hora de la salida de las clases prácticas, cuando Pletsch acusó a los estudiantes de robar una piedra de afilar “con mucho valor sentimental”.

El director de la Eragia, Lepoldo Payes, aclaró que “en todo momento intenté persuadir para que el profesor deponga su actitud, me dijo que él asume la responsabilidad de lo que estaba pasando. En ningún momento lo avalé”.

Morales explicó que el establecimiento educativo dicta la parte práctica desde las 8 hasta las 11 y la teórica de 14 a 19, en su sede de la avenida Centenario y Ruta 12. Los chicos pueden irse de forma libre en el interludio, aunque muchos se quedan a comer en la escuela.

Para el momento en que Pletsch notó la ausencia de la piedra de afilar, varios alumnos ya se habían retirado. Los que quedaban insistieron en que no tenían la herramienta y hasta se ofrecieron a mostrar sus mochilas. Aunque el profesor las revisó y no encontró el artículo perdido, no dejó que los jóvenes se retiraran, según la denuncia.