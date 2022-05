Igualmente, continuará libre. Uno de los casos es gravemente ultrajante. La jueza de Instrucción Nº3, Josefina González Cabañas, confirmó desde Sudamericana que el personal trainer, acusado de abuso, fue procesado por cinco de los 14 casos denunciados. El también coreógrafo seguirá libre. Notable malestar entre las víctimas por la medida.

De las 14 denuncias formuladas por mujeres que fueron víctimas de distintos y reiterados abusos sexuales por parte del coreógrafo y personal trainer Aldo B., la justicia sólo convalidó cinco casos, pero de todas maneras no fueron suficientes para que se dicte la prisión preventiva efectiva y recibió la excarcelación hasta que el proceso llegue a juicio. El Ministerio de Justicia apeló la medida, porque considera que la juez de Instrucción N°3 González Cabañas valoró la prescripción por tiempo y no la gravedad del delito y el daño provocado por el denunciado.

Los doctores Nicole Jones Romero y Conrado Rudy Pérez, abogados especializados en Derecho Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en calidad de parte querellante, representando a 14 víctimas, interpusieron Recursos de Casación y de Apelación contra la parte de la resolución que dispone el sobreseimiento por prescripción, la parte que no hace efectiva la prisión preventiva y uno de los casos que fue encuadrado como abuso sexual simple, cuando debería ser agravado por agravante ultrajante. “La mayoría de las víctimas, al momento de sufrir estos graves abusos eran menores o muy jóvenes. Además, tuvieron el imponderable que el hecho ocurrió meses antes de la entrada en vigencia de la “Ley del Respeto al tiempo de las víctimas”, vigente desde el 2015. Son otra vez víctimas por un Estado que en principio se negó a legislar sus derechos a tiempo y, además, nuevamente las revictimiza al entender que un formalismo legal es más importante que sus derechos más básicos a una respuesta judicial apropiada”, señalan los abogados.

“Acá no hay dudas, la jueza tiene por probado los delitos, pero hace una errónea aplicación de la ley que termina beneficiando al acusado y desprotege a las víctimas”, agregan. Sobre Aldo B., más conocido en el mundo carnestolendo y de los gimnasios como “Aldo”, pesaban 14 denuncias por abusos sexuales, de estos hechos sólo cinco fueron tomados por la jueza para procesar al acusado. Cuatro de los casos por abuso sexual simple y el quinto por abuso sexual gravemente ultrajante. Los abogados consideran que hay muchas víctimas más que aún no se han animado a hablar.

Pese a ello, la justicia hizo lugar a un pedido de excarcelación solicitado por la defensa y B. continuará en libertad hasta el juicio o bien hasta que se expidan los jueces de la Cámara de Apelación.