La manifestación en Gobernador Virasoro no cesa. No hay descanso en el pedido de justicia por los menores abusados sexualmente, torturados y ultrajados en el Hogar Rincón de Luz y María de Nazareth. La protesta se recrudeció luego que la jueza Silvia Benítez, insólitamente ordenará una restricción a los vecinos de Sonia Prystupczuk, para que no la molesten.

Increíblemente se le marcó una perimetral a la gente.

La que también se enardeció, luego que uno de los integrantes del Comité Provincial contra la Tortura, Jorge Isetta, asevere que Claudio Flores no se ahorcó, sino que lo estrangularon. Cuando Noticias Taragüi introdujo la hipótesis que no pudo haberse colgado, revelando algunas fotos y los resultados de la primera autopsia, la jueza Benítez por pedido del fiscal Julio Cazarré, cercenó la libertad de prensa ordenando que no se divulgue ninguna información sobre la causa. Sin embargo, después de esa publicación, terminó “renunciado” el médico forense que evaluó el cadáver. Semanas anteriores este medio de prensa también advirtió que Prystupczuk había adoptado irregularmente a un niño. Horas atrás se decidió investigarla por posible delito de “apropiación ilegal de un menor“.

El periodismo en su afán de informar, a veces sin querer colabora, algo que deberían entender algunas momias de la justicia. La paradoja se da, cuando Prystupczuk tiene sus pericias psicológicas. Son tres por semana; la policía la cuida y prohíbe que se la filme, alejando a la gente por varios metros. En esas salidas se advierte que la detenida no tiene la tobillera electrónica por estar con arresto domiciliario. Seguro que mañana le ponen y le hacen una foto.