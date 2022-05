Por la cuarta ola de la Pandemia Covid19, qué dijo el ministro de Salud sobre una cuarta ola de contagios en Corrientes. Ricardo Cardozo se refirió a un rebrote de casos y solicitó que continúen cumpliéndose las medidas preventivas.

El ministro Cardozo, se refirió a la llegada de una cuarta ola de contagios de coronavirus en Corrientes y en el resto del país. Hizo mención a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien en las últimas horas sostuvo que Argentina “está empezando una cuarta ola“.

“Ojalá que la ministra se equivoque pero estamos atentos, porque veníamos de 3 a 5 casos diarios y hoy tuvimos 23”, señalo Cardozo al participar en la Capacitación para directores de Residencias Geriátricas desarrollada en la Federación Económica de Corrientes. El titular de la cartera sanitaria sostuvo que “los casos activos llegaron a los 70. Esto habla que está creciendo” y aclaró que “los números absolutos no asustan porque no son muchos, pero en términos relativos el crecimiento es muy importante”. Cardozo precisó que “lo que se presume es que estas subvariantes de la Ómicron son más contagiosas aún, pero con una evolución no tan grave”.

Ante la llegada del frío, solicitó que las personas mayores y con enfermedades de riesgos concurran a vacunarse contra la gripe y el coronavirus. Cardozo aseguró que todas las instalaciones del Hospital de Campaña están en pleno funcionamiento y cuenta “con equipo médico y auxiliar completo”.