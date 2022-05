En el 57° Congreso Ordinario de Trabajadores de la Sanidad, Alberto Fernández aseguró que “nunca me hice el distraído frente a la pobreza”. El presidente resaltó la recuperación del trabajo, pero reconoció las dificultades en la distribución. “No vamos a transar, es en convivir con la desigualdad”, aseguró.

Fernández aseguró que su gestión “no oculta los problemas“, destacó el crecimiento de la economía y anunció que enviará un proyecto de ley para reconocer a los trabajadores sanitarios, al participar del 57° Congreso Ordinario de delegados del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad. “Nunca me hice el distraído ni frente a la pobreza ni frente a la desigualdad; soy peronista y cuando me entero de un problema veo cómo lo enfrento“, enfatizó.

“A los problemas no los oculto. Sé que la economía crece, que el trabajo formal aumenta”, indicó el presidente, aunque señaló que la distribución del ingreso, está teniendo un problema, porque “mientras tengamos la inflación que tenemos la distribución es un problema”.

“Todo esto que tengo la tranquilidad de decirlo, toda la verdad está sobre la mesa, nunca oculte los problemas que tiene la Argentina”, insistió el jefe de Estado y agradeció a los trabajadores de Sanidad su rol durante la pandemia e informó que enviará un proyecto de ley al Congreso “para que esa condición especial de trabajador que tiene el trabajador de la salud sea reconocida y estoy seguro que lo tendremos aprobado en breve”.

“Hemos recuperado el trabajo, pero recuperar el salario, que entre el 2015 y el 2019 se cayó 20 puntos, demanda pedirle a los poderosos que distribuyan la riqueza, que además de ganar ellos tienen que ganar los que trabajan”, remarcó.

“Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad; vamos a poner nuestro empeño para que recuperemos la igualdad en Argentina”, aseguró en un acto en el que estuvo acompañado por el dirigente del gremio de Sanidad y cosecretario general de la CGT, Héctor Daer. En su discurso, el presidente reivindicó la gestión de su gobierno durante la pandemia de coronavirus al afirmar que “pusimos 4 mil camas de terapia en la Argentina, 4 mil respiradores, terminamos de construir hospitales, porque algunas gobernadoras en la provincia de Buenos Aires decían que no tenía sentido construir hospitales”, en alusión a la exmandataria María Eugenia Vidal.