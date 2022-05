Violencia sin fin. Hubo un femicidio cada 25 horas en lo que va del 2022. En los primeros cuatro meses del año se registraron 113 crímenes en un contexto de violencia de género, según el último informe de La Casa del Encuentro. Más de 120 chicos se quedaron sin su mamá. Los casos se incrementan. Las estadísticas demuestran que la violencia contra las mujeres no se detiene. En los primeros cuatro meses del año, se cometió un femicidio cada 25 horas, según el último informe de La Casa del Encuentro. Casi un crimen de género por día.

Joselín Rodríguez fue abusada y asesinada el 1 de enero de este 2022 en San Juan. Así, está pequeña de tan solo 10 años, se convirtió en el primer femicidio del 2022. Por el ataque fue detenido su primo, Juan Carlos Rodríguez. Mientras que Analía Haydée Gagliardi (48) fue asesinada de un balazo, aparentemente, por su esposo en la localidad bonaerense de General Rodríguez el 29 de abril pasado. Estos son solo dos casos, el primero y el último, registrado entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022. Según el último informe de la ONG La Casa del Encuentro, se produjeron, al menos, 113 femicidios en los primeros cuatro meses del año, un 16 por ciento más de casos que en el mismo periodo del año anterior (97). Lo que arroja un homicidio en un contexto de violencia de género cada 25 horas. Mientras que el año pasado, esta asociación contabilizó un total de 295 asesinatos de género, uno cada 29 horas.

El 65 por ciento de estas mujeres fueron asesinadas en su propia casa. La vivienda de la víctima se mantiene como el lugar más inseguro para las mujeres que sufren violencia de género. Mientras que el 58 por ciento de los agresores fueron sus parejas o ex parejas. Como en el caso de María Belén Olote (25) que fue atacada por su novio en un terreno baldío de Paraná, la capital de Entre Ríos. Por este crimen fue detenido Gustavo “Lorito” Rochi quien después de haberla golpeado con un elemento contundente hasta matarla se habría querido suicidar. La policía lo encontró malherido y fue hospitalizado.

En Misiones, el apuntado por el doble femicidio de Débora Elizalde (24) y su madre Gabriela Agüero (39) también fue una ex pareja de una de las víctimas. Ambas fueron asesinadas a balazos. Es justamente el arma de fuego (en el 34 % de los casos) el elemento más utilizado por los femicidas para matar, según el reporte de La Casa del Encuentro. Apuñaladas (28%) y golpeadas (20%) fueron las otras modalidades empleadas por los agresores para cometer los homicidios de género.

Mélani Juárez fue asesinada en Santa Fe, la segunda provincia con más casos (21) según el informe de la Asociación Civil. Mientras que el mayor número de hechos en valores absolutos se registró en Buenos Aires (29).

“Podríamos nombrar los reclamos que realizamos cada mes para que desde el Estado se proteja a las mujeres y compañeras trans que están en una situación de violencia de género pero vamos a repetir dos párrafos de lo que decíamos en el año 2009 y un resumen de pedidos de cada informe desde ese año a la actualidad porque esto demuestra que pasaron 13 años y poco cambio. Nos siguen matando”, se lamentaron desde la organización en el comunicado que acompañó al informe estadístico.

En uno de los párrafos que destacaron resaltan: “Es necesario considerar a la violencia sexista, como una cuestión política, social, cultural y de Derechos Humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”. Y para ellos reclaman protección integral y efectiva para las víctimas de violencia de género, ya que en 26 de los casos las mujeres habían realizado la denuncia previa; más refugios “con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género, con el objetivo de protegerlas en la emergencia y fortalecerlas para que puedan rearmar un proyecto de vida libre de violencia”; intensificar campañas de prevención y garantizar el acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en los fueros civil y penal.