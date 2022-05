¿Maniobra encubridora? Si la justicia se demora, y no incautó en su momento con allanamientos posibles pruebas, ocurren estas cosas. En la Dirección Provincial de Catastro ahora se apuraron en implementar un sistema de cómputos nuevo, para el manejo de Adremas, Mensuras, Certificados, Títulos, entre otras registraciones. Pero todavía no funciona, algo que no sería grave, sino fuera que, a partir del 2 de mayo último, se dio de baja el sistema anterior. Al día de hoy, no se puedan generar certificaciones de valuación, como catastrales, entre otros trámites. Como si fuera poco, no se pueda consultar la base de datos antigua que, justamente, tendría archivados los movimientos efectuados sobre los terrenos que actualmente investiga la justicia. Y si no se puede hacer ninguna consulta al programa viejo, es simplemente porque ya no está más activo. Con esta maniobra, sería difícil seguir tirando del hilo y rastrear como, por ejemplo, apropiaciones ilegales de hectáreas en los emblemáticos y valuados Esteros del Iberá.

En esa zona, se utilizó igual modalidad que en los lotes camino a Santa Ana. ¿Operación de ocultamiento? Elemental mi querido Watson.