Creciente malestar de los vecinos en Itatí, porque -aseguran-sale a robar, pero no va preso por ser hijo de un comisario. Una de las víctimas dijo que tampoco hay colaboración de la policía para resolver los hechos o arrestar al sospechoso. Temen que algún afectado termine haciendo justicia por mano propia. Piden más acción de la fuerza. El malhechor, pese a las denuncias y las pruebas, sigue libre. Ni las filmaciones, ni los testigos, ni todas las pruebas en su contra provocan la detención de un delincuente que hace meses siembra terror entre los vecinos del barrio Bolaños. Sería hijo de un conocido comisario fallecido y que en el medio hay un halo de encubrimiento.

La denuncia más contundente fue la filmación presentada en el mes de marzo por Vanesa Díaz, quien viralizó por redes sociales la secuencia del delincuente ingresando a su domicilio, tras saltar las rejas principales de la calle. “Tengan cuidado gente, entraron a mi casa y en la de un vecino. Esto está pasando seguido en Itatí“, alertaba la mujer en su posteo, que tuvo gran cantidad de comentarios de personas que habían tenido la misma experiencia y, al parecer, a manos del mismo personaje.

Raquel otra de las víctimas que pidió reservar su identidad por razones de seguridad, comentó que “en todos los casos se hicieron denuncias, pero la Policía dice que ellos no pueden hacer nada. Algo inaudito viniendo de quienes debe velar por nuestra seguridad. Yo llegué a mi casa un día y encontré todo revuelto, mis cosas rotas, mi ropa interior con semen. Llamé a la policía y no quisieron asistir a mi domicilio, tuve que ir a la comisaría para hacer la denuncia. Después de eso recién fueron los policías a mi casa”, relató.

“Les pedí que tomen huellas. Había marcas de dedos en las ventanas de vidrio, en el placard, en cajones, en puertas corredizas, pero ellos me insistían que no podían hacerlo. Días después conseguí testigos acerca de quién había ingresado a mi casa y me enteré que ya estaba vendiendo las cosas robadas. Después de una semana, el ladrón pasaba por la puerta de mi casa y de las viviendas de sus otras víctimas como si nada. Se llamó a la policía para que patrullen el barrio y tampoco vinieron. El ladrón tiene problema de consumo de estupefacientes y es peligroso”, agregó.

Los datos obtenidos por la mujer no dejaban de asombrar. Porque alguno de los elementos robados en su casa habría ido a parar a manos de un efectivo de la propia comisaría. Como si esto fuera poco, se enteró que el delincuente es hijo de un comisario muy conocido de Itatí, quien falleció, pero que al parecer dejó a su hijo bien cubierto por algunos camaradas.

“Esto va a terminar mal, porque hay mucha gente afectada por el accionar de este sujeto de 26 años y de nombre Lucas, que ha jurado vengarse por los daños ocasionados. Sólo la madre del acusado lo defiende ante la gente y niega las acusaciones; pero las filmaciones y fotografías de él ingresando a las viviendas que luego termina robando, son inobjetables”, concluyó.

Según la mujer, ya serían al menos una docena de robos acreditados a “Lucas”, pero por el momento sigue libre y sin causa abierta. Los vecinos han presentado una nota al municipio para que el jefe comunal tome cartas en el asunto en forma urgente. Pese a que la nota tiene fecha de ingreso administrativo, hasta el momento no obtuvo respuesta oficial.

Foto época