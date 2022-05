El ala pivote marplatense, Facundo Piñero, una de las principales figuras de Regatas, remarcó que en playoffs sólo importa ganar por uno. “Seguiremos luchando”, dijo de cara al cuarto duelo con Instituto que se jugará este lunes desde las 21:30. Cuando Regatas fichó a Facundo Piñero con la competencia iniciada, sabía que sumaba a un valor de jerarquía, con calidad comprobada en la Liga Nacional de Básquetbol. Lo está demostrando el ala pivote marplatense en esta postemporada.

Otra vez entre los puntos altos de la victoria 97-91 ante Instituto de Córdoba, que le dio otra “vida” a Regatas en la serie de cuartos de final, Piñero reflexionó que “en playoffs lo único que hace falta es ganar por uno; parecía que en un momento teníamos mucha ventaja (72-54 fue la máxima) pero ante este tipo de equipos no te podés relajar nunca y, bueno, lo que importa es que se ganó”.

“Aparecieron en un momento un par de triples y buenas defensas también cuando se venían. Está claro que nosotros no queremos terminar la temporada todavía. Y bueno, el lunes seguiremos luchando”, agregó El Faca Piñero, uno de los goleadores con 16 tantos. A la hora de pensar en lograr otro resultado positivo, Piñero dijo que será indispensable repetir “la manera que jugamos, sobre todo en el primer tiempo y los primeros minutos del tercer cuarto. Y tratar que no pase de vuelta lo que ocurrió cuando empezamos a perder la ventaja que teníamos”. Será clave estar concentrado en el arranque porque en “los dos partidos allá estuvimos remando siempre de atrás y tenemos que tratar que no pase”. El festejo con el público regatense fue mayor por cómo se dio el desenlace, en ese sentido el jugador surgido en Quilmes reconoció que “obviamente que los partidos cerrados se terminan disfrutando más al final, pero como dije antes alcanza con ganar por uno”.

Piñero dejó en segundo plano que sea él uno de los goleadores del “remero” en playoffs. “Eso me parece que es relativo. En este equipo hay muchos jugadores que pueden anotar y siempre nos toca a jugadores diferentes”, concluyó.

