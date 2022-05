Por la polémica en el cruce internacional, Alberto Fernández, graficó que “paraguayos y argentinos no pueden tener puentes que los distancien“. En el marco de la visita del presidente de la Nación junto a su par de Paraguay, supervisaron los avances del proyecto de maquinización del Brazo de Aña Cuá. El mandatario argentino habló sobre el cruce Ayolas Ituzaingó y pidió que se concrete la apertura del paso a la brevedad.

Este lunes el presidente Fernández llegó a Corrientes para supervisar junto a su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, los avances del proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá. Durante su discurso se refirió al Paso Ayolas Ituzaingó, donde “paraguayos y argentinos no pueden tener puentes que los distancien, los puentes nos unen”, sostuvo el mandatario argentino. Fernández relató que “lo primero que me dijo Mario cuando me vio fue: ‘estoy preocupado porque no logramos abrir el paso que une Ayolas con Ituzaingó“. El presidente recurrió al director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Fernando Antonio De Vido. Funcionario que, durante la recorrida, le comentó a Fernández que “hay un problema de infraestructura porque ha crecido tanto que el lado argentino quedó chico el lugar para que ingresen”. El presidente paraguayo reitero la promesa de trabajar para que la apertura de ese paso se concrete dentro de unos días.

PUESTOS DE TRABAJO

“Acá no solamente estamos trabajando para que de ese río caudaloso podamos sacar un 10% más de energía, estamos trabajando para que 900 argentinos y paraguayos tengan trabajo”, sostuvo el presidente de la Nación y destacó que “estamos trabajando para que, además, se creen 2.100 puestos indirectos de trabajos más en un tiempo donde el trabajo hace tanta falta”.

PRESUPUESTO

Durante su discurso, Alberto Fernández, citó a Mario quien comentaba que “en los gobiernos que nos presidieron a los dos en cuánto habían estimado esta obra y en cuánto esta obra terminó haciéndose en términos monetarios”. Fernández explicó que cuando se calculó la obra “creyeron que iba a costar el doble de lo que verdaderamente costó; esa es la diferencia entre un gobierno que gobierna para los negocios de sus amigos y un gobierno que gobierna para el pueblo”. Y concluyó: “hay ladrones y hay políticos honestos, no todos somos lo mismo“.

ACCESO A LA VIVIENDA

Alberto se refirió a las 1.134 familias paraguayas que este lunes recibieron sus viviendas propias. “Vine feliz a Ayolas por la causa que nos convoca que es darles a los habitantes la vivienda que merecen”, expresó.

“En el Siglo XXI no es posible pensar a la vivienda de una forma que no sea como un derecho humano. Todo ser humano tiene el derecho a tener un techo que lo proteja y ser dueño de una vivienda digna”, sostuvo el presidente en el histórico acto de traspaso a título gratuito de las 1.134 viviendas a los pobladores de los núcleos habitacionales I y II del barrio Mil Viviendas de Ayolas.

Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros vínculos y fortalecer nuestra unidad en la región y en el mundo, añade. Paraguay y Argentina tenemos un nuevo origen y un nuevo destino, declara el mandatario del vecino país. — Entidad Binacional Yacyretá (@ebypy) May 30, 2022

Aña Cuá recibió la trascendente visita de los Presidentes @alferdez y @MaritoAbdo que impulsan su concreción y verificaron sus avances pic.twitter.com/Mbp1LOqP6k — FABIAN RIOS (@FABIANRIOSCTES) May 30, 2022

🇦🇷 🇵🇾 | Declaraciones a la prensa de los presidentes Alberto Fernández (@alferdez) y Mario Abdo Benítez (@maritoabdo), luego de recorrer las obras del brazo Aña Cuá de la Central Hidroeléctrica #Yacyretá. https://t.co/vj6NHWRLwe — Casa Rosada (@CasaRosada) May 30, 2022