El alcalde de la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, murió como consecuencia de las heridas sufridas la semana pasada al ser atacado a tiros en plena calle por un sicario, informaron familiares.

Acevedo, de 51 años, quien había recibido siete impactos de bala, falleció en la noche del sábado, horas después de que los médicos lo declarasen en muerte cerebral, dijo su hermano, que es gobernador del departamento del cual es capital Pedro Juan Caballero. “Ya descansa mi hermano”, manifestó el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, a periodistas, informó la agencia de noticias Europa Press.

El cuerpo de Acevedo era velado este domingo en una capilla ardiente instalada en la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, conocida desde hace años por ser una de las zonas de Paraguay con mayores cultivos ilegales de marihuana. El sepelio estaba previsto para hoy a las 15 (las 16 en la Argentina) en el cementerio municipal Cristo Rei, de Ponta Porã, la ciudad brasileña que limita con Pedro Juan Caballero y forma con ella una conurbación. El ambiente en el velatorio era tenso, según la prensa paraguaya.

“Avísenles a los narcopolíticos que no vengan porque les voy a echar a patadas”, advirtió Ronald Acevedo, que el mismo día en que balearon a su hermano responsabilizó por ello al presidente Mario Abdo Benítez. Asimismo, la presidenta de la Junta Municipal (concejo deliberante) de Pedro Juan Caballero, Carolina Yunis, afirmó que estaba “aterrorizada” y que analizaba reforzar su custodia.

“Estoy aterrorizada porque no sabemos qué más esperar de esta gente, ya mataron a mi hija, que no tenía absolutamente nada que ver, y ahora al intendente; la pregunta es, Dios mío, ¿quién sigue?”, dijo Yunis, según los diarios ABC Color y Última Hora.

Yunis es esposa del gobernador Ronald Acevedo. Una hija de ambos, Haylee, de 21 años, fue asesinada por sicarios en octubre del año pasado, en una ola de crímenes previa a las elecciones municipales del 10 de ese mes.

EL ATAQUE QUEDÓ FILMADO

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una persona descendía de un vehículo el martes pasado y abría fuego de forma directa contra Acevedo, que en ese momento acudía a la inauguración de una obra junto a su hermano el gobernador.

Ambos hermanos ya habían sido víctimas de otros ataques en el pasado y, en uno de ellos, perdió la vida la hija del gobernador, de 21 años.

El asesinato de Acevedo se suma al del fiscal especializado en lucha contra el narcotráfico Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo en una isla colombiana donde pasaba su luna de miel. Ambos crímenes pusieron de manifiesto el avance de la violencia del crimen organizado en Sudamérica, según autoridades.

El sábado por la tarde, Acevedo fue declarado en muerte cerebral luego de que se le realizara un estudio tomográfico del cerebro para evaluar su estado.

“Voy a dar un informe bastante desalentador con relación al estudio que realizamos, donde se vio que hay un daño cerebral muy importante y se constató que no hay flujo cerebral”, dijo entonces el doctor David Peña.

“Las evaluaciones neurológicas llevan a que ese cerebro dejó de funcionar el 100% de sus actividades”, agregó Peña, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Viva Vida, donde estaba el intendente pedrojuanino. El intendente iba por su cuarto mandato desde 2006.