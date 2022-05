En la categoría superior, el líder de la Zona “A”, Mandiyú enfrentará a Invico en cancha de Libertad; mientras que el puntero del Grupo “B”, Lipton, se medirá a segunda hora en su estadio ante Sacachispas. En la Primera División “B” se destaca el choque en San Luis del Palmar entre Juventud Naciente y Talleres.

Luego de la suspensión por la lluvia del fin de semana pasado, este sábado volverá la acción en la Liga Correntina de Fútbol, donde se completará la sexta fecha del Torneo Oficial de Primera División “A” y se jugará íntegramente la quinta fecha del Ascenso en 6 escenarios de la capital correntina y uno de San Luis del Palmar. El único cotejo que se pudo disputar en la máxima categoría fue el duelo entre Boca Unidos y Rivadavia, donde el “rojinegro” se impuso por 1 a 0, con el gol de Jorge Silva.

En la máxima categoría sobresale el partido que jugarán el líder e invicto con puntaje ideal de la Zona “B”, Lipton (15), frente a Sacachispas (7), previsto a segunda hora en el escenario “José Quincho D’Andrea”. Por el mismo grupo, Ferroviario (9), uno de los escoltas, enfrentará en el estadio “Juan Carlos Vallejos” a San Jorge (4).

El puntero e invicto de la Zona “A”, también con puntaje ideal, Mandiyú (12), se medirá ante Invico (2), en el encuentro de fondo programado en cancha de Libertad. Sus escoltas, Mburucuyá y Huracán Corrientes (10) tendrán compromisos si se quiere accesibles. El equipo del interior enfrentará a San Marcos (3), a primera hora en cancha de Ferroviario, mientras que el “azulgrana” será local en su estadio ante Quilmes (1).

Por el Torneo Oficial de la Primera División “B”, el encuentro destacado será el choque de punteros e invictos de la Zona “B”, entre Juventud Naciente y Talleres, a jugarse en el Estadio Municipal “Mbayá Soto” de San Luis del Palmar. El líder de la Zona “A”, Villa Raquel (9) enfrentará a primera hora en cancha de Huracán Corrientes a Barrio Quilmes (5).

PROGRAMA

Primera “A”

Sábado 7

Zona “A”

14:00 hs San Marcos vs Mburucuyá (Cancha Ferroviario)

16:00 hs Sportivo vs Alvear (Cancha Sportivo)

16:00 hs Huracán vs Quilmes (Cancha Huracán)

16:00 hs Invico vs Mandiyú (Cancha Libertad)

Libre: Empedrado

Zona “B”

Boca Unidos 0-1 Rivadavia

14:00 hs Libertad vs Curupay (Cancha Ferroviario)

16:00 hs San Jorge vs Ferroviario (Cancha Ferroviario)

16:00 hs Lipton vs Sacachispas (Cancha Lipton)

Libre: Cambá Cuá

Primera “B”

Sábado 7

Zona “A”

14:00 hs Yaguareté vs Independiente (Cancha Sportivo)

14:00 hs Peñarol vs Soberanía (Cancha Alvear)

14:00 hs Villa Raquel vs B° Quilmes (Cancha Huracán)

Zona “B”

14:00 hs Popular vs Robinson (Cancha Lipton)

15:30 hs Juventud Naciente vs Talleres (Cancha San Luis del Palmar)

16:00 hs Dr Montaña vs Alumni (Cancha Alvear)

