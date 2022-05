Diego Vadell sentenció que “nadie nos quita la posibilidad de soñar con estar en una final”. El entrenador de San Martín, valoró la reacción de sus dirigidos para empatar la serie ante Instituto y se ilusiona con el quinto juego en Córdoba.

Vadell explicó que “fue un partido de playoffs: situación límite; defensas muy duras y en el último cuarto empezamos a meter los tiros que no habíamos encestado; hicimos 32 puntos en el último cuarto, con situaciones valientes de los jugadores. La defensa fue buena porque si no defendés bien, ese foul de ataque no te lo hacen; una cuota de fortuna y la valentía del árbitro para cobrar un foul que a ‘todas vistas’ fue”.

El cierre del juego no fue sencillo porque “atacábamos siempre 4 puntos abajo. Una acción ganadora de González (Luciano) los pone a 4, después todas las situaciones que han ocurrido, el fallo del tiro libre; logramos anotar rápidamente y las reacciones finales son de los jugadores, de la dinámica, del juego. Creo que nos merecemos el quinto juego”, disparó.

El sábado “era un partido clave para los dos equipos: ellos no querían volver a Córdoba a jugar un quinto partido, y nosotros no queríamos perder delante de nuestra gente. Logramos nuestro objetivo –al límite pero lo logramos- y ahora nadie nos quita la posibilidad de soñar con estar en una final, es un partido, hicimos buenos juegos en Instituto y hay que jugar mejor… nada más”.

El tiro ganador fue para Leonardo Mainoldi, que traía solo puntos en la línea de libres y había errado sus 9 intentos en tiros de campo. Al respecto, Vadell manifestó que “son situaciones de juegos y un poco de fortuna que tiene el básquet. ‘Leo’, que no había tenido un buen partido con el tiro y que meta el ganador, el de más experiencia, me parece que se lo merece porque ha hecho una gran temporada”.

Para el quinto y definitivo: “hay que bajar la espuma. Tenemos que analizar bien qué nos hace mal de Instituto, nos conocemos bien; hoy salieron muy decididos y tenemos que estar firmes para poder contener y que no produzcan cosas que nos hacen mal y que tienen aceitadas. Aceitar nuestro ataque porque ellos hoy salieron con un plan de agresividad, y que a nosotros nos costó bastante resolverlos”.

